ЕИБ инвестирует €2 млрд в восстановление Украины в рамках Ukraine Facility

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направит 2 миллиарда евро на финансирование возобновляемых проектов в Украине в рамках финансового инструмента ЕС Ukraine Facility.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Это решение обсудили представители Министерства финансов Украины, Европейской Комиссии и ЕИБ во время встречи, в которой приняли участие заместитель Министра финансов Украины Ольга Зыкова, руководитель отдела по реконструкции и присоединению Генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства Европейской Комиссии Елена Виснар Малиновская, а также председатель Регионального представительства.

В целом на 2024-2027 годы Ukraine Facility предусматривает 9,3 млрд евро на инвестиционные проекты: 7,8 млрд евро в виде гарантий и 1,5 млрд евро в форме грантов.

Выделенные ЕИБ средства будут направлены на ключевые направления, способствующие экономическому восстановлению и модернизации страны:

Модернизация экспортной инфраструктуры , включая обновление железнодорожных линий и основных транспортных коридоров для обеспечения эффективного экспорта украинских товаров.

, включая обновление железнодорожных линий и основных транспортных коридоров для обеспечения эффективного экспорта украинских товаров. Развитие энергетической независимости путем наращивания производства гидроэнергии и электроэнергии из возобновляемых источников.

путем наращивания производства гидроэнергии и электроэнергии из возобновляемых источников. Укрепление национальной электросети , что позволит повысить энергетическую безопасность страны.

, что позволит повысить энергетическую безопасность страны. Восстановление медицинских учреждений, подвергшихся разрушениям из-за войны.

Зыкова отметила важность финансирования со стороны ЕИБ и отметила, что все инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility отвечают стратегическим потребностям Украины и будут способствовать ее быстрому восстановлению. Она подчеркнула, что поддержка ЕС поможет модернизировать инфраструктуру и приблизить Украину к стандартам Евросоюза.

Европейский инвестиционный банк не только будет инвестировать средства, но и будет оказывать экспертную поддержку Украине через программу JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), помогающую государствам-членам ЕС и странам-кандидатам подготовить критически важные инфраструктурные проекты. Благодаря этой программе Украина сможет получить консультации по планированию и реализации инвестиций, а также по методологии отбора проектов для финансирования.

Кроме того, ЕИБ будет помогать во внедрении реформы управления публичными инвестициями (PIM), которая началась в Украине в 2024 году. Цель этой реформы – повысить эффективность использования государственных средств, обеспечить прозрачность инвестиционных решений и привлечь больше ресурсов для восстановления страны.

"Большие потребности в восстановлении и ограниченные ресурсы требуют пересмотра подхода к публичному инвестированию. Наша цель – создать условия, при которых каждая вложенная гривна, евро или доллар будут приносить максимальную пользу для граждан и способствовать развитию страны", – отметила Зыкова.

Напомним, Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.