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ЭКО Маркет обновляет управленческую модель: состав дирекции

бизнес
ЭКО Маркет вводит изменения в управленческую модель. / Freepik

Компания ЭКО Маркет анонсировала изменения в управленческой структуре, направленные на повышение эффективности операций и обеспечение стабильного долгосрочного развития сети.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что занимавшая пост президента компании Инна Мирошниченко завершила сотрудничество с ЭКО Маркет.

Для обеспечения устойчивого управления и стратегической преемственности компания переходит к модели коллегиального руководства в формате дирекции.

Состав дирекции

В состав дирекции вошли руководители основных направлений с опытом и пониманием бизнеса компании.

  • Татьяна Козодерова, финансовый директор (CFO) – обеспечивает финансовую стабильность, управление бюджетом, отчетностью и поддержку отношений с инвесторами.
  • Виталий Староминский, директор по маркетингу (CMO) — отвечает за стратегическое развитие компании, управление брендом, клиентским опытом и внешними коммуникациями.
  • Денис Погорелов, операционный директор (COO) обеспечивает операционную эффективность компании, стандартизацию процессов, оптимизацию работы торговых точек и поддержку качества обслуживания в сети.
  • Людмила Черноморец-Лисовская, директор по персоналу (HRD) — отвечает за развитие человеческого капитала, формирование сильной корпоративной культуры и внедрение HR-стратегий.
  • Наталья Красникова, директор по логистике (CLO) – отвечает за формирование ассортимента, принципы мерчандайзинга и стратегическое управление логистическими процессами, а также обеспечивает управление товарными потоками.
  • Даниил Майстренко, коммерческий директор (CCO) — отвечает за коммерческую стратегию, обеспечивающую рост валовой прибыли и эффективность ассортимента.

В ЭКО Маркете подчеркивают, что новая управленческая модель обеспечивает стратегическую последовательность, координацию и стабильность всех процессов компании.

Компания продолжает придерживаться утвержденной стратегии развитияЭКО Маркет продолжает работать в стабильном режиме. Все обязательства перед поставщиками, партнерами и потребителями остаются прежними.

Напомним, уже третий год конкуренция не входит в перечень главных препятствий для развития бизнеса в Украине. Основными вызовами по-прежнему остаются война и угрозы сохранности.

Автор:
Ольга Опенько