Экономическое сотрудничество: более 3 тыс. польских компаний уже присоединились к восстановлению Украины

Более 3000 польских компаний уже присоединились к восстановлению Украины, а каждый десятый новый бизнес в Польше в 2024 году создан украинцами – экономическое сотрудничество между странами усиливается.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Как восстановление объединяет предпринимателей

В Киеве состоялась рабочая встреча первой вице-премьера – министерки экономики Украины Юлии Свириденко с польской делегацией во главе с министром развития и технологий Польши Кшиштофом Пашиком. Стороны обсудили перспективы углубления экономического сотрудничества, возможности для инвесторов и способы привлечения польского бизнеса к восстановлению Украины.

К обсуждению также присоединились заместители министра экономики Украины Андрей Телюпа, Татьяна Бережная, Александр Циборт и заместитель Министра энергетики Николай Колесник.

Основное внимание было сосредоточено на конкретных инвестиционных возможностях, которые открыты в Украине, в частности в сфере послевоенного восстановления.

"Сегодня уже более 3000 польских компаний принимают участие в проектах восстановления Украины, а каждый десятый новый бизнес, зарегистрированный в Польше в 2024 году, был создан гражданами Украины. Это свидетельствует о тесных экономических взаимоотношениях", – подчеркнула Юлия Свириденко.

В ходе встречи обсудили практические механизмы привлечения инвестиций в рамках инициативы Ukraine Investment Framework – основного инструмента ЕС для поддержки проектов восстановления в Украине. Украинская сторона отметила эффективность UIF как понятного и доступного механизма, позволяющего быстро запускать конкретные проекты на местах, привлекая международное финансирование для развития предпринимательства.

Польская делегация была проинформирована об актуальном состоянии и потенциале сотрудничества в ключевых отраслях, на которых сейчас сосредоточены государственные усилия. Среди приоритетов – энергетика и промышленность, где есть значительные возможности для совместной работы.

Учитывая уже имеющуюся активную поддержку польским Банком Хозяйства Краевого (BGK) украинских малых и средних предприятий, Украина пригласила Польшу присоединиться к Альянсу МСП.

По итогам встречи стороны договорились организовать ряд отдельных встреч, в ходе которых польскому бизнесу, презентуют инвестиционные возможности в приоритетных секторах, а также госпрограммы содействия и поддержки действующих в Украине инвестиций.

По обновленным оценкам общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год нужно 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.