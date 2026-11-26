Полномасштабная война продолжает сдерживать экономическую активность в Украине. Российские атаки на промышленность, энергетику и логистическую инфраструктуру, а также усложнение экспорта негативно влияют на бизнес. На этом фоне Национальный банк ухудшил прогноз и ожидает сокращение ВВП на 0,4% по итогам 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Как война влияет на экономику

Не добиваясь существенных успехов на фронте, Россия усиливает экономическое давление на Украину. В этом году география российских атак расширилась: под ударами оказываются не только энергетические объекты и логистические узлы, в том числе железная дорога и порты, но непосредственно производственные площадки и складские помещения предприятий.

Последствия атак уже ощутимы в отдельных секторах экономики. В частности, в течение последних месяцев из-за обстрелов металлургическая отрасль фактически оказалась на грани остановки.

Дополнительным фактором давления на бизнес остается блокада Черного моря, существенно усложняющая аграриям вывоз собранного урожая и ограничивающая экспортные возможности.

Ухудшение ситуации безопасности сказывается и на деловых настроениях. Предприятия вынуждены пересматривать производственные планы, учитывать дополнительные риски и более осторожно подходить к инвестиционным решениям.

Учитывая эти факторы, НБУ пересмотрел прогноз экономической динамики. По оценке регулятора в 2026 году реальный ВВП Украины сократится на 0,4%.

Каков будет экономический рост?

Быстрого восстановления украинской экономики в следующем году Национальный банк тоже не ожидает. Высокие риски безопасности будут оставаться одним из ключевых ограничений для деловой активности и инвестиций.

Согласно октябрьскому прогнозу НБУ, в 2027 году реальный ВВП Украины вырастет всего на 0,4%. Таким образом, экономическая динамика будет оставаться слабой даже при сохранении внешней финансовой поддержки.

Основными драйверами экономической активности должны стать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс и восстановление разрушенной инфраструктуры. Эти направления будут поддерживать производство, создавать спрос на продукцию украинских предприятий и содействовать сохранению рабочих мест.

Важным фактором будет оставаться и международная финансовая помощь. По ожиданиям НБУ, в 2027 году Украина может получить от международных партнеров около $90 млрд. Часть этих средств будет направлена на финансирование оборонных потребностей, что будет иметь значение для поддержания макрофинансовой стабильности страны.

Когда экономика Украины начнет восстанавливаться

Более ощутимое ускорение экономического роста НБУ прогнозирует в 2028 году. В то же время реализация этого сценария будет зависеть от постепенного снижения рисков безопасности.

Пока идет война, возможности для полноценного восстановления будут оставаться ограниченными. Промышленность, аграрный сектор и логистика и дальше будут зависеть от ситуации с безопасностью, доступности экспортных маршрутов и стабильности энергоснабжения.

Следовательно, ближайшие годы для украинской экономики будут периодом адаптации к военным условиям. Основными источниками поддержки роста будут оставаться оборонные инвестиции, восстановление инфраструктуры и международное финансирование.

Ранее сообщалось, что российские удары по энергетике, промышленности, железной дороге и портовой инфраструктуре усугубляют проблемы украинской экономики, которая перешла от слабого роста к сокращению. За девять месяцев 2026 года почти каждая пятая крупная компания, подавшая финансовую отчетность, была убыточна. Наибольшие потери понесли предприятия металлургии, энергетики и транспорта.