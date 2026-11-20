В октябре падение реального ВВП Украины замедлилось до 1,7% в годовом исчислении против 2% в сентябре. В то же время, экономика сокращается уже третий месяц подряд. Наибольшее снижение было зафиксировано в транспорте, энергетике, добывающей и перерабатывающей промышленности.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт экономических исследований (ИЭИ) по результатам месячного мониторинга.

Среди основных причин аналитики называют российские атаки на предприятия и энергетическую инфраструктуру и проблемы экспортной логистики.

Какие отрасли потеряли больше всего

По оценке ИЭИ, в октябре производство в перерабатывающей промышленности сократилось на 8,5% в годовом исчислении, а в добывающем — на 11%. В металлургии предприятия преимущественно не работали из-за российских ударов. Также на производство повлияли ограничения экспорта в ЕС и проблемы с перевозками.

В энергетике сокращение производства и распределения электроэнергии и газа составило около 16%. Из-за повреждений электросетей в начале ноября украинские атомные электростанции были вынуждены сбавлять генерацию.

В отличие от промышленности и транспорта, сельское хозяйство в октябре показало рост. По оценке ИЭИ реальная валовая добавленная стоимость в отрасли увеличилась на 11% по сравнению с октябрем прошлого года. Это объясняют большим общим урожаем, а также более низкой базой сравнения в прошлом году.

Торговля также показала небольшой рост – на 0,2%.

Экспорт падает, импорт растет

В октябре экспорт украинских товаров сократился на 22% по сравнению с прошлым годом — до $2,9 млрд. Больше всего снизились поставки металлургической продукции — на 61%, а также аграрной продукции — на 21%.

Вместо этого импорт вырос на 18% и достиг $9 млрд. В частности, импорт продукции машиностроения превысил $4,5 млрд. На это повлиял спрос оборонного сектора и потребность в оборудовании для энергетической независимости.

Инфляция и финансирование бюджета

Годовая инфляция в октябре ускорилась до 11% по сравнению с 10% в сентябре. За месяц цены выросли на 1,8%. Среди причин – подорожание горючего, продуктов и транспортных услуг, а также дополнительные расходы предприятий из-за российских атак.

По оценке аналитиков института, потребность в финансировании гражданских расходов на 2026 год фактически закрыта. Однако на 2027 год остается дефицит в 30 млрд. евро на гражданские нужды и 40 млрд. евро на оборону и безопасность.

Напомним, в сентябре 2026 реальный ВВП Украины сократился на 2,4% по сравнению с сентябрем прошлого года. Наибольшее падение было зафиксировано в транспорте, добывающей и перерабатывающей промышленности, а также энергетике.