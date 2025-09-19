Экономить каждую копейку: Гетманцев предлагает ввести военную цензуру всех расходов бюджета

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает в бюджете на 2026 год отказаться от финансирования неэффективных государственных программ за введение военной цензуры всех расходов.

Как пишет Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Телеграмм.

Он убежден, что нельзя при бюджетном планировании делать вид, что в стране мир.

"В нашей стране, к сожалению, до сих пор война. Поэтому мы должны в бюджете предусмотреть то, что сделает нашу страну более сильной, поддержит экономику и поможет людям", - подчеркнул Гетманцев.

Он предлагает прежде всего экономить на неэффективных расходах, неэффективных программах.

"Нужна военная цензура расходов, которую я постоянно подчеркиваю. А пока мы продолжаем полный При всем уважении к их труду, это точно приоритет для экономики страны в войну?" – заметил Гетманцев.

По его словам, в следующем году будут недофинансированы сверхважные программы "5-7-9", "еселя", программа разминирования. Средства в проекте бюджета – правительством на них предусмотрены, но никак не соотносятся со спросом.

"Буду настаивать на пересмотре подхода к финансированию востребованных программ в бюджете в следующем году", - подытожил Гетманцев.

Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердил проект государственного бюджета на 2026 год. Дальше принятия документа должны проголосовать народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады.

Delo.ua собрало некоторые подробности законопроекта, на которых акцентируют внимание народные депутаты.