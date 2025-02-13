Экономия на электропотреблении: сколько абонентов ДТЭК установили счетчики "день-ночь" в прошлом году

В 2024 году более 29 тысяч семей в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и Киеве установили счетчики "день-ночь", что на 58% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Экономия со счетчиками "день-ночь"

Отмечается, что за год владельцы этих приборов могут сэкономить до 5 тыс. гривен на потреблении электроэнергии.

Счетчик "день-ночь" отдельно учитывает потребленную электроэнергию днем и ночью, что позволяет снизить затраты на электроэнергию на 50% при пользовании с 23:00 до 7:00.

ОСР ДТЭК Сети предлагает комплексную услугу по его установке:

демонтаж старого счетчика;

монтаж нового;

опломбирование и параметризацию.

Все работы выполнит специалист в течение 10 дней после оплаты, согласовав удобное время.

Как заказать счетчик "день-ночь" онлайн

В 2024 году все этапы заказа услуги "Счетчик день-ночь" стали доступны онлайн:

Подать заявку на покупку счетчика, проверку работы, исправности бокса или автоматического выключателя, а также опломбирование можно дистанционно на сайте.

Оплатить счетчик онлайн – после оформления заказа активная ссылка на оплату поступает на электронную почту или в чат-бот.

Оформить рассрочку в monobank на 9 месяцев без комиссии, что позволяет покрывать расходы благодаря сэкономленным средствам на новом тарифе.

Справочно

ДТЭК Сети занимается распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях, обслуживая 5,5 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины. Компании группы работают в добыче угля и природного газа, производстве электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых станциях, трейдинге энергоресурсами, распределении и снабжении электроэнергией, энергоэффективных услугах, а также развитии сетей высокоскоростных зарядных станций.

Несмотря на войну, энергетический сектор в Украине продолжает привлекать инвестиции, в частности, в возобновляемые источники энергии. Инвестиции поддерживаются международными партнерами и государственными гарантиями. Возможно развитие сектора в условиях войны и экономической нестабильности, читайте в материале Delo.ua.