Экс-главу Тернопольского облсовета Михаила Головко приговорили к 9 годам тюрьмы за взяточничество

Высший антикоррупционный суд огласил приговор экс-председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко, разоблаченного на взяточничестве. Экс-чиновнику назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что бывший чиновник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Главку назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком до трех лет.

Речь идет о взятке, которую должны предоставить за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунального предприятия Тернопольского облсовета, а также за оплату задолженности Тернопольского ОВА перед предприятием, которое выполнило работы еще в 2022 году.

Также до вступления приговора в законную силу к нему применили залог в размере 15 млн грн. Этот срок составляет 30 дней, за которые Головко может оспорить приговор в апелляции.

Что известно о деле Михаила Головко

Национальное антикоррупционное бюро 26 июня 2023 сообщило о подозрении Головку и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, разоблаченных на вымогательстве и получении взятки от бизнесмена-волонтера.

По данным следствия, чиновники "упорно просили" его предоставить более 2,4 миллиона гривен за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов областным коммунальным предприятием, а также за оплату задолженности ОВА перед частным обществом за работы, которые уже выполнены и были приняты еще в прошлом году.

На них в НАБУ пожаловался сам бизнесмен, который также занимался волонтерской деятельностью и помогал силам обороны Украины.

Председатель Тернопольского облсовета был арестован 28 июня с возможностью выхода под залог в упомянутом размере. Он этот залог внес и 3 июля вернулся на работу, но, как заявили в САП, после этого неоднократно нарушал обязанности, возложенные на него судом.