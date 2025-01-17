Экс-сотрудников Запорожской АЭС начали заселять в модульный городок вблизи Хмельницкой АЭС (ФОТО)

В Нетешине Хмельницкой области начался процесс заселения во временное жилье переехавших для работы на Хмельницкой АЭС работников оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом",ныне сдана в эксплуатацию первая очередь строительства модульного городка — группа из четырех сооружений для проживания 48 человек.

В торжественной церемонии заселения первых жителей приняли участие руководитель НАЭК Петр Котин, генеральный директор ХАЭС Андрей Козюра и представители посольства Швеции в Украине: секретарь посольства София Вестберг, советник посольства Петра Андерссон-Эрхарди.

Отмечается, что модульный городок создается при содействии правительства Швеции и за собственные средства "Энергоатома". Там будут жить атомщики с ЗАЭС, которые сегодня привлечены к восстановительным работам на недостроенных энергоблоках №3 и №4 ХАЭС.

Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом Фото: Энергоатом

"Эти дома позволят комфортно жить запорожским атомщикам до деоккупации Запорожской АЭС. Сегодня сданы в первую очередь четыре дома, поскольку важно было обеспечить наличие укрытия. Всего же здесь будет проживать 325 человек", — отметил руководитель НАЭК.

Сейчас на площадке ХАЭС работают более 700 атомщиков, которые были вынуждены покинуть ЗАЭС из-за российской оккупации. "Энергоатом" активно готовится к достройке двух энергоблоков, имеющих степени готовности соответственно 75% (3-й) и 25% (4-й). Это должно дать Украине 2,2 ГВт дополнительной мощности.

Напомним, что о подготовительных работах по строительству модульного городка в Нетешине НАЭК сообщал еще в апреле 2024 года. В мае компания заявляла, что активизировала перевод эвакуированных работников ЗАЭС на другие станции. В частности, для ее работников были открыты вакансии в Нетешине, Вараше (Ровенская АЭС), Южноукраинске, Славутиче (город-спутник Чернобыльской АЭС) и Киеве.

Запорожская же АЭС находится под российской оккупацией еще с 4 марта 2022 года. Россия создала на предприятии собственное юридическое лицо в структуре госкорпорации "Росатом", которое фактически и управляет станцией. 5 февраля 2023 года против него были введены санкции со стороны Украины, а 15 января 2025 — со стороны США.