Эксперт: Малюк сделал из ЦСО "А" один из самых эффективных подразделений на фронте

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк превратил ЦСО "А" в одно из самых эффективных подразделений на фронте. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко в день 31-й годовщины создания подразделения.

Эксперт подчеркивает, что с первого дня войны ЦСО "А" на самых тяжелых участках фронта. "Они постоянно модернизируются, чтобы уничтожать врага еще эффективнее. Результатов достигают благодаря мощному военному менеджменту, использованию новейших технологий и мотивированным и профессиональным людям на всех ступенях структуры", – считает политолог.

Экс-нардеп акцентирует на том, какой вред ЦСО "А" нанесли врагу. "Они регулярно входят в топ-3 рейтинга подразделений БпЛА среди всех Сил обороны. Именно операторы дронов ЦСО "А" СБУ участвовали в исторической спецоперации "Паутина", во время которой был нанесен удар по стратегической авиации рф. Одно подразделение уничтожило 1610 танков россиян! Суммарная стоимость потерь врагу силами ЦСО "А" СБУ эквивалентна 5,5 млрд долл. США. И это без учета операции "Паутина", а это еще 7 миллиардов долларов!" – пишет Черненко.

"ЦСО "А" – главная боевая сила СБУ. Системная работа Василия Малюка дала результат. Подразделение и его обеспечение на особом счете. Кроме того, Малюк лично регулярно посещает бойцов на фронте. Служба сегодня не только задерживает российских агентов в тылу, но и успешно воюет в самых горячих точках войны и самых трудных участках фронта. Это день тех, кто держит на своих плечах Украину!" – резюмирует политолог.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк поздравил бойцов ЦСО "А" с праздником. "Вы уже вписали себя в историю и, уверен, еще напишете много новых страниц нашей славной борьбы", — сказал в поздравлении глава СБУ.