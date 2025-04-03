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Эксперт о международной спецоперации СБУ: Звонок для пропагандистов-беглецов. После Молчанова будут другие
Спецоперация СБУ по Молчанову – первый случай, когда удалось задержать в ЕС и перевезти в Украину российского агента информационной сферы. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.
Политолог подчеркнул, что медведчуковский пропагандист Молчанов давно работал на кремль. "Постоянный участник пропагандистских ток-шоу на рос. ТВ, в частности шоу Соловьева. Молчанов был уверен, что недостижим для СБУ. Предатель был не только пророссийским пропагандистом, но и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: фсб и внешнюю разведку рф", — акцентирует внимание Черненко.
Эксперт напоминает, что СБУ недавно сообщала об активизации пророссийской пропаганды и предупреждала всех агитаторов кремля об уголовной ответственности. "Задержание Молчанова стало очередным этапом этой работы. Спецоперация — пример высокого профессионализма подчиненных Малюка. Кроме того, арест Молчанова — дополнительный звонок для всех пророссийских пропагандистов, сбежавших из Украины и работающих на кремль. У многих из тех, кто сейчас находится в странах ЕС, после задержания Молчанова началась истерика. Каждый пророссийский пропагандист, в какой бы стране он ни находился, рано или поздно сядет за решетку", – считает политолог.
"Молчанов не первый задержанный вип-агитатор "русского мира" – можно упомянуть фамилии Макса Назарова (Диордицы), другого политэксперта "пула Медведчука" Корнийчука и многих других. Но это впервые с начала полномасштабного вторжения СБУ добилась задержания в ЕС российского агента, работавшего против нашего государства в информационной сфере", - резюмирует экс-нардеп.
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС, в результате которой пропагандист Кирилл Молчанов поверил, что он приглашен для вручения премии в Германию, лететь куда нужно было через Варшаву. Отсюда Молчанов попал не в Берлин, а был передан Украине.