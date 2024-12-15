Эксперт о новом чат-боте СБУ: Служба ломает российскую схему вербовки подростков

Россия бросает огромные ресурсы на вербовку украинских подростков в Telegram, но СБУ успешно противодействует этому. Запуск нового чат-бота Службы ломает саму ФСБшную схему вербовки. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает чат-бот "Спали ФСБшника" очень своевременным технологическим решением СБУ. "Подобной вербовкой реально занимаются тысячи российских специалистов. Это серьезная угроза для нашей внутренней безопасности. А стоимость спасенной Службой техники давно исчисляется в десятках миллионов долларов. Теперь у молодежи будет возможность оперативно сообщать о попытках вербовщиков, а СБУ ломает саму схему российской вербовки", — отмечает политолог.

"СБУ задержит 100% поджигателей военных авто. Большинство – молодые люди, часто еще несовершеннолетние, которых завербовали через Telegram. Схема вербовки, которую рассказывают большинству поджигателей и наводчиков, похожа. Российский куратор обещает большие деньги, а потом бросает. Но тех, кто начал, берут на крючок, угрожая разоблачением. Россияне рассказывают, что за работу на них угрожает только условный срок за хулиганство. Хотя на самом деле за подобные преступления светит реальный тюремный срок – уголовная ответственность за теракты или диверсии наступает с 14-летнего возраста и предусматривает до 10 лет тюрьмы", — акцентирует эксперт.

Голобуцкий подчеркивает, что с помощью чат-бота Служба сможет не только выявлять тех, кто работает на россиян и их кураторов, но и заниматься профилактикой таких преступлений. "Большинство поджигателей и наводчиков — "зеленые" подростки, которые соблазняются на легкий заработок. В начале они не понимают последствия своих действий, а попав в ловушку, уже не знают, как остановиться. Теперь по крайней мере смогут исправить свою ошибку. Если правильно донести им информацию, то выбор между тем чтобы гарантированно сесть на 10 лет, или "спалить" своего ФСБшного куратора будет очевиден", — резюмирует политолог.

Ранее стало известно, что СБУ "по горячим следам" задержали мужчину, взорвавшего самодельное взрывное устройство в Днепре. В результате взрыва погиб человек, также ранены, среди них — двое полицейских. Задержанному грозит пожизненное заключение.