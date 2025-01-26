Эксперт о новом ударе СБУ по НПЗ врага: Украина готова отстаивать свои интересы с позиции силы

Постоянными ударами дронов СБУ по российским НПЗ, частота которых растет, Украина демонстрирует, что готова отстаивать свои интересы с позиции силы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

По его мнению, Украине очень важно сейчас продемонстрировать свои возможности и силу международным партнерам.

"Одним из таких факторов силы безусловно являются дроновые удары по территории России, интенсивность которых СБУ наращивает с каждым месяцем. Например, в ночь с 23-го на 24 января беспилотники Службы безопасности Украины отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании — одной из самых больших в РФ. Ориентировочные прямые финансовые убытки от проведенной атаки – более 75 миллионов долларов, – подчеркивает эксперт.

Загородний считает, что подобные удары свидетельствуют о субъектности нашей страны.

"Экономические санкции от Малюка – наиболее действенные из всех, которые вводились против России. Терять за ночь по 75 миллионов долларов – такого экономика врага просто не выдержит. А это только разовые прямые потери. А кроме того, из-за неработающих НПЗ нарушается вся цепь поставок. Это дополнительные многомиллионные расходы.Все эти деньги пошли бы на войну в Украине. СБУ обходится врагу все дороже и дороже", — акцентирует политолог.

"Россияне не могли не ожидать новых ударов по НПЗ. Ведь в последнее время дроны наведываются на эти объекты врага практически дважды в неделю. Но тактика и стратегия, применяемая в СБУ, а также интенсивность ударов, не дает возможности Кремлю эффективно прикрыть ПВО свои объекты. Удары по НПЗ – это самая болезненная точка россиян", — резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ атаковали Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и рязанскую ТЭЦ.