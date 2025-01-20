Эксперт о подозрении Назарову: СБУ системно уничтожает российскую "пятую колонну" в Украине

СБУ системно уничтожает российскую "пятую колонну" в Украине. Подозрение очередному агенту влияния врага, пророссийскому пропагандисту Назарову это подтверждает. Об этом пишет политолог Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что карьера пророссийского блогера логически завершилась подозрением от СБУ. "Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых скрывается в РФ. Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно оправдывали вооруженную агрессию России, а также военные преступления рашистов, в том числе даже ракетные удары россиян по нашим городам. Тезисы, которые вбрасывал на своем канале Назаров, подхватывали российские СМИ с рубрикой: "украинские блогеры прозрели и теперь за нас". Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила работу Назарова на россиян", – акцентирует экс-нардеп.

По мнению Черненко, каждый предатель и коллаборант еще раз убедился, что вне зависимости от статуса и связей получит наказание. "Это только вопрос времени, которое нужно на сбор качественной доказательной базы. Ведь это очень кропотливая работа, с которой СБУ хорошо справляется – это подтверждает то, что суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы. Кто бы ты ни был – пророссийский ведущий-агитатор, нардеп или митрополит УПЦ МП – ко всем подход один. Здесь уже начинает действовать гарантия от Василия Малюка (главы СБУ – ред.): все, кто агитируют за "русский мир" – сядут за решетку", — пишет политолог.

" СБУ собрала доказательства против Назарова-Диордицы и вручили ему подозрение до того, как российский агитатор что-то заподозрил и попытался скрыться за границу. Теперь ручной журналист Мураева и Медведчука имеет все шансы надолго сесть за решетку — Назарову светит 8 лет с конфискацией имущества", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ вручила подозрение пророссийскому блогеру, экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева Максу Назарову (настоящее имя – Назар Диордица).