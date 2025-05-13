Эксперт о последствиях разоблачения Службой безопасности венгерских шпионов: Это предупреждение для всех – у Украины сильная контрразведка

Задержание агентов венгерской разведки – свидетельство качественной и системной работы всей Службы безопасности и ее контрразведки в частности. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что прекращение подобных шпионских действий – ключевой вопрос национальной безопасности. "Контрразведка Службы безопасности продемонстрировала, что ни одна страна не сможет вести подрывную деятельность на территории нашего государства. Задержание венгерского агента – знаковое событие. Это произошло впервые в нашей истории и демонстрирует новый уровень работы контрразведки СБУ, к чему "орбановцы" явно не были готовы ", – акцентирует Черненко.

Политолог считает, что шпионская сеть работала с разрешения официального Будапешта. "Теперь всем, в том числе европейцам, еще раз продемонстрировали: венгерские власти не только делали недружественные заявления относительно Украины, но и санкционировали шпионскую деятельность в нашем государстве. Благодаря Службе безопасности Украина теперь имеет неопровержимые доказательства такой деятельности венгерской разведки. Венгры и раньше вели себя на Закарпатье крайне нагло, однако теперь почувствовали, что им будут давать по зубам", – пишет экс-нардеп.

"В Европейском Союзе давно обсуждают вариант лишения Венгрии права голоса. Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – ред.) блокирует ключевые требования ЕС и часто играет в одном оркестре с Путиным. И разоблачение венгерской сети агентов – еще один аргумент для европейских стран. Аргумент, который свидетельствует: Орбан и его окружение – это одна крупная агентурная сеть. И нити этой сети ведут в Кремль", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.