Эксперт о рекордной "ночи бавовн" в РФ: СБУ уничтожает два фронта россиян

Рекордное количество ударов дронов СБУ по российским объектам свидетельствует о том, что Служба вышла на новый уровень спецопераций. СБУ бьет сразу по двум фронтам россиян – реальному и экономическому. Об этом пишет политолог Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что СБУ демонстрирует самое важное качество в этой войне – системность. "К одиночным еженедельным поражениям мы привыкли. И они уже доставляли россиянам значительные трудности. Однако подчиненные Малюка (председателя СБУ Василия Малюка – ред.) выходят на еще более высокий уровень. Только за одну ночь, с 13-го на 14-е января, был поражен ряд объектов по всей России – от НПЗ до состава боеприпасов. Еще год назад каждое из таких поражений стало бы "событием недели" для всех Сил обороны. Сейчас же это "прилеты" всего за одну ночь", — акцентирует экс-нардеп.

По мнению политолога, наиболее важен удар по составам в Энгельсе. "Даже российские военные эксперты признают, что после ударов дронов СБУ по складам с боеприпасами, их поставка на линию фронта уменьшилась. Совсем другой паритет сторон в боеприпасах по сравнению с тем, что был год или, тем более, два назад. А удары по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. КАБ – бомба, которая не упала на наши позиции на фронте, не разрушила очередной жилой дом в прифронтовых городах", — пишет Черненко.

"Не менее болезненны для РФ и удары по объектам нефтегазовой сферы. Служба наращивает темпы в уничтожении этой инфраструктуры врага. СБУ ввела против России свои "дроновые санкции". И сейчас уже точно можно констатировать, что они влияют на экономику врага сильнее санкций Запада. И это все деньги, которые не пошли на войну против Украины", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и Силы обороны устроили россиянам "горячую" ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс".