Эксперт о спецоперации в офисе Сивковича в Москве: "Чистая победа над спецслужбами россии"

Проведя уникальную спецоперацию в ключевом "политическом офисе" предателей в Москве, СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя интервью тайного агента СБУ, который под прикрытием работал помощником предателя Владимира Сивковича.

Эксперт акцентирует, что агент СБУ собирал уникальные данные о работе фсб в москве и передавал их в Киев. "Разоблачена "внутрянка" роботы офиса сотрудников в москве. Это важные данные о том, как построена работа российских спецслужб и как они используют предателей. То, что у СБУ был агент на таком уровне в Москве – еще одно свидетельство высокого уровня работы Службы. Поставить своего человека в ключевую российскую структуру, занимавшуюся Украиной, а затем, после выполнения задания, еще и вывести агента на Родину – это высший пилотаж в работе спецслужбы. ФСБ десятилетиями строила свои сети в Украине, но они были уничтожены Службой", – пишет политолог.

Черненко подчеркивает, что также стали известны детали разоблачения российского предателя, экс-руководителя Крымского управления СБУ Кулинича. "Его летом 2022 года лично задерживал генерал-лейтенант Малюк. Тайный агент свидетельствует, что это был один из переломных моментов: Кулинич был основным звеном в схеме россиян. После его задержания фсб обвинила Сивковича в провале ключевой операции, которую они готовили много лет. Кулинич разваливал работу Крымского управления и, по-видимому, играл основную для россиян роль во время полномасштабного вторжения. Поэтому его арест – очень важный момент противостояния Службы безопасности с российскими спецслужбами", – считает политолог.

Интервью еще раз демонстрирует нам, как СБУ стала топовой в мире и проводит уникальные операции против россиян: Малюк очистил Службу от предателей и начал реальную борьбу с российскими агентами. Тайный агент подчеркнул, что именно при каденции Владимира Зеленского проводится наиболее эффективная очистка Украины от госпредателей. И этот процесс продолжается" , – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее тайный агент СБУ раскрыл подробности спецоперации в офисе Сивковича в Москве.