Эксперт о третьем ударе по Крымскому мосту: Спецоперации мирового уровня для СБУ становятся системой

Спецоперации мирового уровня сложности становятся для Службы безопасности системным явлением. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя третий удар СБУ по Крымскому мосту.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

По мнению политолога, россияне должны смириться с тем, что не могут спрогнозировать следующий замысел СБУ. "Две спецоперации мирового уровня за пару дней. То, что еще вчера было невероятным — сегодня стало реальностью. СБУ Малюка, вслед за "Паутиной", повредившей треть российской стратегической авиации, в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз под водой. Длительная подготовка и системная работа умножена на раз профессионализм. Вот те составляющие, которые позволяют СБУ то и дело переигрывать врага", — пишет эксперт.

Черненко подчеркивает, что Крымский мост был сооружением с самой большой охраной в мире. "Подчиненные Малюка во второй раз за несколько дней деклассировали россиян. Служба еще раз продемонстрировала – для нее не существует невозможных задач, даже на территории, которую занимает враг. СБУ в третий раз повредила объект, на охрану которого рф тратит миллиарды долларов. Очевидно, у путина снова выделят на охрану незаконного сооружения очередные миллиарды (что уже неплохо, потому что эти деньги иначе пошли бы на войну)", — считает экс-нардеп.

"Крымский мост был законной целью СБУ. Россияне пробовали использовать его как важный маршрут для поставки оружия. Однако каждый подрыв моста усложнял логистику перебрасывания военной техники и боеприпасов. Кроме того, ранее СБУ уничтожила морскую логистику врага. Благодаря своей уникальной разработке – морским дронам Службы. Остатки Черноморского флота рф из Крыма сбежали и болтаются где-то в районе Новороссийска", — резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост — на этот раз под водой. Мост сейчас находится в аварийном состоянии.