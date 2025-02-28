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Эксперт о задержании российских исполнителей-смертников: СБУ работает на опережение

Эксперт о задержании российских исполнителей-смертников: СБУ работает на опережение
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины работает на опережение, задерживая исполнителей-смертников, которых в темную используют российские спецслужбы. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт напоминает, что, по статистике предыдущих месяцев, СБУ ловила 100% исполнителей российских терактов. "Становясь поджигателем военной техники или поджигателем ТЦК, исполнитель гарантированно оказывался за решеткой. Поэтому не так давно в РФ решили, что эффективнее будет взрывать "одноразовых агентов" "в темную", без их согласия. Все равно их точно поймают", — подчеркивает политолог.

Загородний акцентирует, что во многих случаях СБУ спасает жизнь таким "взрывающимся" исполнителям, когда задерживает их до теракта. "Но главное в таких случаях, которые остаются живыми наши военные. Сотрудники спецслужбы работают как часы, то и дело переигрывая российские спецслужбы и действуя на опережение. Сегодня абсолютное большинство таких взрывов удается предупреждать", — отмечает эксперт.

"Такие ликвидации значительно усложняют для россиян вербовку новых агентов. Кроме того, хорошо показал себя чат-бот Службы, который заработал в середине декабря. Сюда уже поступило более 2,5 тыс. сообщений, позволивших избежать многих преступлений", - резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно о задержании Службой безопасности двух групп, которые готовили взрывы в Днепре и Киевской области. Цель – подрывы военных и ТЦК. В каждом случае исполнители верили, что смогут подложить взрывчатку и убежать. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.