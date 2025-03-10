Эксперт о задержании Службой безопасности "топ-крота": Сохранили сотни миллионов и не допустили сбоя в работе стратегических предприятий

Задержание "топ-крота" из Государственного космического агентства – яркий пример того, как СБУ противодействует российским спецслужбам. Как отметил политолог, экс-нардеп Александр Черненко, благодаря тому, что Служба вовремя обнаружила агента, были сохранены сотни миллионов гривен и не допущен сбой в работе стратегических предприятий.

Эксперт акцентирует на том факте, что сегодня в Украине есть спецслужба, которая то и дело опережает врага. "Это важное преимущество нашего государства. СБУ опережает россиян как в действиях на вражеской территории и на фронте, так и разоблачая агентов врага в тылу. Иметь мощную спецслужбу во время войны – один из ключевых кирпичей обороноспособности страны", – подчеркивает политолог.

Черненко считает, что если бы подчиненные главы СБУ Василия Малюка не обнаружили "топ-крота" на раннем этапе его деятельности, то это принесло бы убытки на сотни миллионов гривен. "Украина могла потерять ключевое для нее сейчас производство оружия. Его важность именно сегодня невозможно определить никакими деньгами. Кроме того, в результате ударов могли погибнуть люди на этих производствах. Поэтому вред, который мог нанести этот чиновник, огромен. А так предатель, сам того не зная, поработал на благо Украины, дезинформируя врага", — пишет экс-нардеп.

"Определенный процент предателей был во всех странах, о чем свидетельствует история любой войны. Важно тех изменников, рискнувших пойти на сотрудничество с врагом, вовремя выявлять. Чтобы у других даже не было мысли смотреть в сторону РФ. И история "топ-крота" из космического агентства – идеальный пример правильной работы нашей спецслужбы", – резюмирует Черненко.

Напомним, о том, что СБУ задержала "топ-крота" в Государственном космическом агентстве, стало известно 8 марта. Агент располагал секретной информацией об отечественных стратегических предприятиях, а также доступе к тайным спутниковым снимкам.