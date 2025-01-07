Эксперт об эффективности "дроновых санкций от СБУ": РФ теряет миллиарды

Благодаря ударам дронов СБУ по НПЗ и объектам нефтегазового сектора РФ теряет миллиарды долларов. Речь идет о деньгах, которые россияне планировали потратить на войну с Украиной. Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя новые удары дронов СБУ по крупнейшему в РФ торговому порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Эксперт подчеркивает, что терминал является большим логистическим хабом россиян в Балтийском море. "Через него Россия продает нефть и газ с помощью флота, который открыто перевозит российскую нефть. Хотя у нас почему-то до сих пор называют его "теневым". Ремонт, после ударов дронов СБУ, займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала", — пишет политолог.

Загородний считает, что такие удары снижают поступление валюты, необходимой России для ведения войны. "РФ срывает свои поставки и больше не выглядит надежным контрагентом. В общем складывается впечатление, что "дроновые санкции" влияют на экономику врага сильнее санкций Запада. А, напомню, на счету подчиненных Малюка (председателя СБУ Василия Малюка – ред.) уже почти полсотни успешных атак на нефтегазовые объекты россиян. Причем точки выбираются новые и все более болезненные. Увидеть дроны на Балтике россияне, судя по результатам прилетов, явно не были готовы", – акцентирует внимание эксперт.

"Новые удары демонстрируют – уничтожение российских объектов нефтегазовой сферы будет продолжаться. Сезон бабовн-2025 объявляется открытым!" – резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ поразили торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних повредило обломками от взрыва.