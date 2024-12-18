Эксперт: Подрыв Службой безопасности генерала Кириллова – наиболее успешная и дерзкая ликвидация этой войны

Ликвидация Службой безопасности Украины российского генерала Кириллова – наиболее успешная и дерзкая операция этой войны. СБУ продемонстрировала, что для нее нет нереальных задач. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт подчеркивает, что Кирилов – самый высокопоставленный генерал – командующий родами войск, погибший за время войны России против Украины. "Операция по подрыву Кириллова действительно уникальна, даже по мировым меркам. Генерала взорвали в полностью начиненной камерами и российскими спецслужбами Москве. За плечами Службы ликвидация многих коллаборантов, предателей и военных преступников – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. Но Кирилов – это новый, сверхвысокий уровень работы подчиненных Василия Малюка", — пишет политолог.

Кирилов был ликвидирован возле дома, где он проживал. Фото из открытых источников

"СБУ традиционно не дает официальных сообщений о таких ликвидациях – узнаем о них из источников СМИ. Но здесь Служба выполнила свою работу, которая называется "с особым цинизмом" к врагу. В понедельник вечером сообщила о подозрении Кирилову, а уже на следующее утро ликвидировала. Кирилов – военный преступник, ответственный за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против украинских воинов. Он был в санкционных списках многих западных государств. Но СБУ ввела свои санкции молниеносно и эффективно", — считает эксперт.

Загородний напоминает: Кирилов, кроме того, что курировал применение химического оружия на фронте, любил рассказывать разную чушь об Украине. "Он – автор мема о "боевых комарах на вооружении Украины". Не знаю, прилетали ли к Кириллову в последнюю ночь боевые комары. А вот боевой самокат от СБУ приехал прямо по месту жительства. При этом Служба все время на шаг впереди россиян. Поэтому, что это будет в следующий раз – самокат, статуэтка в кафе или боевой комар, как обещал покойный Кирилов, узнаем из следующей серии многосерийного фильма "Ликвидация". Продюсеры из СБУ просят россиян не отходить от экранов", – резюмирует политолог.

Генерал Кириллов, ликвидированный СБУ. Фото из открытых источников

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности ликвидировала в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.