Эксперт: Самая большая проблема российских властей сегодня – удары дронов СБУ по НПЗ

Наибольший страх российских властей – смерть путина, после которой Россию ждет хаос. А прямо сегодня самую большую проблему для Кремля составляют удары дронов СБУ по их НПЗ. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что интенсивность и частота ударов службы нарастает. "Только за последнюю неделю три масштабных прилета по НПЗ. Последняя — в ночь с 28 на 29 января по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. У россиян элементарно не хватает ПВО, чтобы прикрыть все объекты. География у дронов самая широкая. И санкции от СБУ будут только нарастать", – пишет Голобуцкий.

Политолог акцентирует, что Россия несет огромный ущерб от ударов дронов СБУ. "От "санкций СБУ" огромный прямой ущерб. Каждый прилет – это от 50 до 100 миллионов долларов стоимости нефти и оборудования. Например, прямые убытки от ударов на этой неделе по нефтеперекачивающей станции в Рязани – 75 миллионов. Но еще более важны убытки косвенные – из-за сорванных контрактов, из-за разорванных цепей поставок. Эти цифры трудно вычислить точно, но, очевидно, что речь идет о сотнях миллионов долларов ущерба от каждого удара", — считает эксперт.

"Кремль очень настойчиво пытается создать для своих граждан иллюзию мирной жизни. Но постоянно горящие НПЗ невозможно скрыть из-за масштаба пожаров. Над очередными заявлениями, что это "обломки дронов", смеются даже российские телеграм-каналы. Обломки дронов СБУ – самые точные и взрывные обломки в мире", — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно об ударах по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь". В результате атаки дронов СБУ на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.