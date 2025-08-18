Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Эксперт: СБУ Малюка продолжает громить пророссийские сети. Сеть Медведчука разоблачили полностью

сбу
Служба безопасности Украины продолжает громить пророссийские сети.

Служба безопасности Украины продолжает громить пророссийские сети, на создание которых кремль потратил миллиарды долларов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт обращает внимание на недавние показания задержанного медведчуковца Кирилла Молчанова, сдавшего целую сетку своих соратников. "Молчанов был топ-пропагандистом россиян. Он напрямую общался с руководством фсб, организовывал акции в ЕС на деньги кремля. Но все это предателю никак не помогло. Медведчуковец, по всей видимости, сливает "всех своих". Уверен, что в его показаниях всплывает очень много интересного”, - пишет политолог.

Экс-нардеп подчеркивает, что СБУ не дает расшатать информационное поле в стране. "путин вкладывает огромные силы и средства в такие действия. В последнем интервью Василий Малюк даже назвал цифру выделенную кремлем: 4 миллиарда долларов! Все эти деньги пошли на информационные атаки против нашего государства. Однако глобально ничего не изменили. СБУ ситуацию переломила и лишила россию ключевых рычагов влияния", - акцентирует эксперт.

"От показаний Молчанова у многих российских агитаторов произошла истерика. Ведь если достали за пределами страны такого топового медведчуковца, то рано или поздно доберутся и до них. Кто-то из агентов кремля сегодня сидит в Вене, кто-то в Испании, кто-то в москве. Но Молчанов показал, что путь оттуда в камеру СБУ гораздо ближе, чем некоторые привыкли считать", — резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила 12 приспешников Медведчука, которые по заданию России проводят информационные атаки по Украине: показы на них дал задержанный Молчанов.