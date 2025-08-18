Эксперт: СБУ Малюка продолжает громить пророссийские сети. Сеть Медведчука разоблачили полностью

Служба безопасности Украины продолжает громить пророссийские сети, на создание которых кремль потратил миллиарды долларов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт обращает внимание на недавние показания задержанного медведчуковца Кирилла Молчанова, сдавшего целую сетку своих соратников. "Молчанов был топ-пропагандистом россиян. Он напрямую общался с руководством фсб, организовывал акции в ЕС на деньги кремля. Но все это предателю никак не помогло. Медведчуковец, по всей видимости, сливает "всех своих". Уверен, что в его показаниях всплывает очень много интересного”, - пишет политолог.

Экс-нардеп подчеркивает, что СБУ не дает расшатать информационное поле в стране. "путин вкладывает огромные силы и средства в такие действия. В последнем интервью Василий Малюк даже назвал цифру выделенную кремлем: 4 миллиарда долларов! Все эти деньги пошли на информационные атаки против нашего государства. Однако глобально ничего не изменили. СБУ ситуацию переломила и лишила россию ключевых рычагов влияния", - акцентирует эксперт.

"От показаний Молчанова у многих российских агитаторов произошла истерика. Ведь если достали за пределами страны такого топового медведчуковца, то рано или поздно доберутся и до них. Кто-то из агентов кремля сегодня сидит в Вене, кто-то в Испании, кто-то в москве. Но Молчанов показал, что путь оттуда в камеру СБУ гораздо ближе, чем некоторые привыкли считать", — резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила 12 приспешников Медведчука, которые по заданию России проводят информационные атаки по Украине: показы на них дал задержанный Молчанов.