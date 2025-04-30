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Эксперт: В скандале с некачественными минами точку ставит СБУ – разоблачено большинство сделок с поставками для ВСУ

задержания руководства оборонного завода на Днепропетровщине
В Днепропетровской области СБУ задержала гендиректора оборонного завода и его заместителя / СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт подчеркивает, что СБУ продолжает наказывать тех, кто предпринимает попытки наживаться на войне. "СБУ подтверждает статус правоохранительного органа, наиболее эффективно борющегося с коррупцией. Именно Служба разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ. Уничтожение подобных "тыловых схем" – один из приоритетов для подчиненных Малюка",считает Голобуцкий.

Комментируя задержание поставщиков бракованных мин, эксперт акцентирует, что задержаны все, кто был причастен к этой схеме. "Помимо руководителей госпредприятия, также задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и руководитель группы контроля соответствующего подразделения. Сейчас Украина все большую ставку делает на собственное производство оружия. Поэтому искоренение таких схем – вопросы национальной безопасности и выживания государства", – пишет политолог.

"СБУ защищает обороноспособность Украины не только на фронте, но и внутри государства. На совести разоблаченных дельцов не просто украденные деньги, но и полученные ВСУ некачественные снаряды, а это жизнь наших военных. Подобные аферы подрывают обороноспособность Сил обороны", — резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области СБУ задержала гендиректора оборонного завода и его первого заместителя, которые поставили в ВСУ партию боеприпасов, оказавшихся непригодными к боевому применению.