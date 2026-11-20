В первой половине ноября Венгрия вышла на первое место среди стран, принимающих украинское зерно по железной дороге. По среднесуточному показателю она опередила Словакию, Польшу и Румынию.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба RAIL.insider.

В ноябре объемы передачи зерновых грузов через пограничные переходы со всеми соседними странами увеличились по сравнению с октябрем.

Больше всего украинского зерна железной дорогой принимает Венгрия. Среднесуточный показатель передачи составляет 118 вагонов, что на 13,7 вагона больше, чем в октябре.

На втором месте находится Словакия. Через украинско-словацкие пограничные переходы ежесуточно передается в среднем 98,8 вагона с зерном. За месяц показатель вырос на 12,8 вагона.

В Польшу в ноябре следует 86,4 вагона с зерновыми в сутки. Это на 5,5 вагона больше октябрьского уровня.

Румынское направление демонстрирует минимальный рост среди перечисленных стран: среднесуточная передача составляет 76,5 вагона, что на 2,4 вагона превышает показатель предыдущего месяца.

В общей сложности через западные пограничные переходы Украины в ноябре передается 379,7 вагона с зерном в сутки. По сравнению с октябрем среднесуточный объем вырос на 34,4 вагона.

Напомним, в Украине к концу 2026/2027 маркетингового года могут накопиться рекордные 32,7 млн тонн запасов пшеницы, кукурузы и ячменя. Это втрое больше, чем в предыдущем сезоне. Причиной такого накопления станет прогнозируемое резкое сокращение экспорта, что может усилить давление на внутренние цены на зерно.