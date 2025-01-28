Электронные направления на ВЛК появятся в Резерв+: что известно

Правительство поддержало внедрение электронных направлений на ВЛК в Резерв+.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Что известно об электронных направлениях

Отмечается, что нововведение позволит военнообязанным и резервистам самостоятельно подавать запрос и получать электронные направления на военно-врачебную комиссию через приложение.

Это избавит от необходимости посещать ТЦК для получения бумажного направления, отмечают в пресс-службе.

Сначала электронные направления смогут получить добровольно желающие пройти ВЛК.

Впоследствии эта возможность будет доступна и лицам, получившим бумажную повестку на комиссию.

"Электронное направление на ВЛК – первый шаг в масштабной реформе, которая построит новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных", – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отметим, что Минобороны уже приступило к бета-тестированию нового сервиса.

О Резерве+

Резерв+ – это мобильное приложение от Министерства обороны Украины для военнообязанных, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты, фактический адрес проживания) без визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКтСП).

В приложении для военнообязанных "Резерв+" стал доступен новый сервис — повторное уточнение персональных данных.

Добавим, ранее Минобороны заявило, что хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК. В частности, планируется реализация онлайн-рекрутинга, оформление отсрочок и направление на ВЛК.