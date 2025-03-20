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Elementum Energy планирует внедрять промышленные батареи на ветростанциях
Крупнейший в Украине инвестор в ветровую энергетику Elementum Energy планирует внедрять промышленные накопители электроэнергии на собственных ветростанциях. Об этом в интервью Delo.ua рассказала CEO компании Ольга Рыбачук.
"Мы не пошли, как многие коллеги по индустрии, в аукционы для предоставления вспомогательных услуг "Укрэнерго". У нас другой концепт, заключающийся в том, чтобы заниматься энергетическим арбитражем, балансировать недостатки прогнозирования и работать с ограничениями на своих собственных станциях", — сказала Рыбачук.
Она пояснила, что промышленные батареи будут накапливать электроэнергию, производимую ветровыми турбинами в периоды низкого потребления и отдавать в сеть во время пикового потребления, когда электроэнергия стоит дороже.
Таким образом, промышленные накопители будут нивелировать главный недостаток "зеленой" генерации — ее нестабильность.
Украинские компании строят "большие батарейки" для предоставления услуг "Укрэнерго"
В середине августа 2024 года компания "Укрэнерго" провела долгосрочный специальный аукцион на закупку РПЧ на 5 лет для обеспечения устойчивой работы энергосистемы. Он предусматривал закупку РПЧ на 99 МВт.
Условиями предусмотрено, что победители аукциона уже приступят к работе в октябре 2025 года. Таким образом, Украина получит больше новых энергетических проектов уже довольно скоро. В текущих условиях дефицита и прогнозируемого роста потребностей в балансирующих мощностях в виде промышленных накопителей электроэнергии.
Рынок вспомогательных услуг не станет единственным источником дохода победителям. Часть мощности будет зарезервирована под вспомогательную услугу, а часть сможет работать на других сегментах, в частности, на рынке "за сутки вперед" и внутрисуточном рынке. По оценкам "Укрэнерго", установка по хранению энергии на 10 МВт сможет за год заработать на рынке вспомогательных услуг 1,4 млн. евро, а дополнительно на продаже электроэнергии — еще около 4 млн. евро.
Об особенностях инвестиций в разветвленную генерацию в Украине, строительство ветровых электростанций и непростые отношения бизнеса с государством читайте в интервью СЕО Elementum Energy Ольги Рыбачук на Delo.ua.