Энергетическое партнерство: Украина и Польша усиливают сотрудничество против российских угроз

В рамках рабочего визита в Польшу украинская делегация во главе с заместителем министра энергетики Романом Андараком и председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергеем Корецким провела встречу с министром государственных активов Польши Войцехом Бальчуном. Стороны обсудили стратегические направления сотрудничества и углубление двустороннего взаимодействия в сфере энергетики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

На фоне беспрецедентных вызовов, вызванных российской агрессией, Польша остается одним из ключевых союзников Украины по укреплению энергетической безопасности и дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок.

Украинская делегация поблагодарила польских партнеров за поддержку, включающую поставки оборудования, помощь с логистикой и хранением стратегических энергетических ресурсов.

Особое внимание было уделено развитию энергетических и газотранспортных систем обеих стран. Это приобретает особый вес, учитывая прекращение поставок российского газа и регулярные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Роман Андарак подчеркнул, что сотрудничество с Польшей уже доказало свою эффективность в укреплении энергетической устойчивости, а в дальнейшем партнерство следует развивать через реализацию взаимовыгодных проектов.

В ходе встречи украинская сторона представила план подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов и обсудила возможности привлечения дополнительных стратегических ресурсов.

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий подчеркнул успешный опыт сотрудничества с польским концерном ORLEN, в частности, по поставке в Украину американского сжиженного газа. По его словам, Украина открыта для реализации новых совместных проектов, которые будут усиливать энергетическую безопасность всей Восточной Европы.

Заметим, что подготовка Украины к осенне-зимнему периоду (ОЗУ) 2025/2026 годов идет согласно плану, достигнув более 70% готовности.