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Энергосистема не может передавать электроэнергию из-за повреждений сетей: действуют графики отключения

линии электроэредач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 4 областях / Depositphotos

Энергосистеме Украины не хватает возможности передавать электроэнергию из-за поврежденных российскими обстрелов сети. Следовательно, возникает потребность в введении графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 8 октября.

Он рассказал, что 8 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

По словам министра, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Относительно применения ограничений

Некрасов подчеркнул, что из-за российских обстрелов энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через поврежденные сети. Следовательно, возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей.

8 октября они будут действовать в части регионов страны в течение дня в объеме до трех очередей. Замминистра отметил, что это вынужденный шаг, который помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий.

В то же время, вследствие непрерывных атак врага в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться. При ухудшении ситуации могут применяться аварийные отключения.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий,   Россия перешла к   массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября   повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС   ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

С 6 октября в части регионов Украины снова выключают свет, но пока нельзя сказать, что это уже возвращение стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблема должна быть устранена в короткие сроки.

Автор:
Светлана Манько

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