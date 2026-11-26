Лидеры Европейского Союза 26 ноября обсуждают проект семилетнего бюджета на 2028-2034 годы общим объемом €1,582 трлн. Одним из ключевых вопросов переговоров станет финансирование Украины в 2027 году, для которого ЕС предлагает привлечь €45 млрд через общие заимствования.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Страны Евросоюза стремятся сократить разногласия по бюджетным приоритетам и подготовить основу для окончательной договоренности на саммите 17–18 декабря. Ожидается, что в ближайшие недели председатель Европейского совета Антониу Кошта представит обновленное бюджетное предложение.

Для утверждения финансового плана на следующие семь лет требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

Как ЕС планирует финансировать Украину в 2027 году

Отдельное внимание в ходе переговоров будет уделено финансовым потребностям Украины. Евросоюз предлагает привлечь €45 млрд из-за общих заимствований под гарантии действующего бюджета ЕС, который действует до конца 2027 года.

Вырученные средства планируют предоставить Украине в форме займа. Ее погашение должно состояться только после того, как Россия выплатит Украине военные репарации.

Дополнительно в 2027 году Украина может получить еще €25 млрд от партнеров, не входящих в Евросоюз. Речь идет, в частности, о Великобритании, Норвегии, Японии, Швейцарии и Канаде.

Таким образом, общий объем планируемой поддержки должен составить €70 млрд. Эти средства должны покрыть финансовый дефицит Украины в следующем году.

В то же время предложение относительно общего займа на €45 млрд вызывает споры внутри ЕС. Против участия всех государств-членов в ее финансировании выступают Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария.

Германия и ряд других стран настаивают, что участие всех членов блока в механизме финансирования Украины должно стать одним из условий достижения общего бюджетного соглашения.

Каким будет бюджет ЕС на 2028-2034 годы

По последнему предложению Антониу Средства, общий объем семилетнего бюджета Евросоюза составит €1,582 трлн. Из этой суммы 140 млрд евро планируют направить на погашение долгов, привлеченных во время пандемии COVID-19.

Наибольшей статьей расходов станут программы поддержки сельского хозяйства и развития менее богатых регионов. На эти нужды предусмотрено около €740 млрд.

Для Украины в бюджете на 2028-2034 годы предлагают зарезервировать до €100 млрд. Основными направлениями использования этих средств должна стать оборона и бюджетная поддержка. В то же время, европейские дипломаты отмечают, что этого объема может быть недостаточно для покрытия потребностей страны.

Страны ЕС спорят из-за распределения средств

Переговоры о новом бюджете сопровождаются разногласиями между государствами, являющимися основными донорами европейского бюджета, и странами, получающими из него больше, чем платят.

Германия, Швеция, Нидерланды и Финляндия принадлежат к чистым плательщикам. Они выступают за сокращение общих расходов и уменьшение национальных взносов.

Также эти государства предлагают изменить приоритеты финансирования, направляя большее количество ресурсов на повышение конкурентоспособности европейской экономики в противостоянии с США и Китаем. В частности, речь идет о сокращении относительной роли субсидий для аграрного сектора и менее развитых регионов.

Страны, которые являются чистыми получателями средств, настаивают на сохранении финансирования обоих направлений. Они считают, что поддержка фермеров и более бедных регионов важна для сохранения общественной поддержки Евросоюза на фоне роста популярности ультраправых политических сил.

ЕС ищет новые источники поступлений в бюджет

Еще одним предметом дискуссий является введение новых источников доходов Евросоюза, так называемых собственных ресурсов бюджета. Такой механизм позволил бы снизить зависимость финансирования от вкладов отдельных государств.

Среди возможных вариантов рассматривают:

поступление от торговли углеродными квотами;

налог на крупные технологические компании;

сборы за электронные отходы, не подлежащие переработке;

дополнительные платежи по табачной продукции;

сборы на импорт товаров из стран, где действуют менее жесткие климатические требования.

В то же время введение новых налогов и сборов потребует единодушной поддержки всех стран ЕС. В частности, налог на крупные технологические компании может вызвать недовольство США.

Европейские лидеры стремятся согласовать бюджет до конца 2026 года. Переговоры планируют завершить до того, как избирательные кампании в семи странах ЕС в 2027 году могут осложнить достижение компромисса.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.