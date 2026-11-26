Европейская комиссия изменила проект переговорной позиции ЕС по вступлению Украины, частично учитывая требования Польши о защите местных фермеров и транспортных компаний. Новые положения предусматривают ограничение доступа отдельных видов украинской агропродукции к европейскому рынку, особые правила предоставления аграрных субсидий и переходный период для украинских перевозчиков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на RMF FM, которое получило информацию от польских дипломатических источников.

Речь идет о двух направлениях переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз — сельское хозяйство и транспорт. Еврокомиссия стремится открыть их до 15 декабря 2026 года.

Польша считает предложенные изменения недостаточными и настаивает на дополнительных гарантиях защиты собственного рынка.

Какие ограничения могут ввести для украинских аграриев

В проекте переговорной позиции ЕС предусмотрена возможность установления переходных периодов или специальных правил по аграрным субсидиям для украинских фермеров.

Кроме того, Евросоюз может ввести отдельные ограничения на доступ к своему рынку наиболее чувствительных категорий украинской сельскохозяйственной продукции.

В частности, речь идет о зерновых, мясе птицы, яйцах и сахаре, хотя непосредственно в проекте документа эти товары не перечислены.

Такие предложения связаны с обеспокоенностью европейских фермеров по конкуренции с украинскими производителями.

В 2023 году увеличение импорта украинской агропродукции повлекло за собой протесты польских аграриев и блокирование границы. Фермеры требовали ограничить поставки продукции из Украины, которую считали дешевле местной.

В октябре Еврокомиссия уже допускала введение специальных защитных механизмов для европейского агросектора после вступления Украины в ЕС.

Что изменится для украинских перевозчиков

Отдельные переходные правила могут быть введены и в сфере автомобильных перевозок.

В частности, речь идет о каботаже — внутренних перевозках грузов по территории одной страны, которые осуществляет транспортная компания из другого государства.

После начала полномасштабного российского вторжения ЕС упразднил необходимость получения разрешений для многих международных автомобильных перевозок, выполняемых украинскими компаниями.

Однако польские перевозчики заявляли о неравных условиях конкуренции и в ноябре 2023 начали блокировать пограничные переходы.

Новые положения переговорной позиции ЕС должны учесть эти опасения, в частности, из-за возможного установления переходного периода для каботажных перевозок.

Польша может заблокировать переговоры

По информации RMF FM, Варшава признает, что Еврокомиссия частично учла ее требования, однако стремится дополнительно усилить отдельные положения.

Гарантий для своего аграрного сектора также добивается Франция.

Польша может заблокировать дальнейший прогресс переговоров, поскольку для открытия и закрытия соответствующих этапов вступления необходима единодушная поддержка всех государств-членов ЕС.

В то же время, окончательные параметры возможных ограничений еще не определены.

Продолжительность переходных периодов, объемы квот на украинскую агропродукцию и конкретные правила каботажа будут обсуждаться на следующих этапах переговоров. Это может занять месяцы или даже годы.

Украина со своей стороны выступает против постоянного ограничения доступа своих фермеров к рынку ЕС. Киев допускает только пропорциональные и ограниченные переходные механизмы.

Напомним, в октябре Украина подтвердила готовность обсуждать переходные ограничения для агросектора при вступлении в ЕС. В частности, украинская сторона допускает специальные условия доступа к европейскому рынку, постепенное введение прямых выплат аграриям и защитные механизмы для чувствительных товаров. В то же время Киев настаивает на предсказуемости этих правил, чтобы производители могли раньше времени подготовиться к изменениям.