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ЕС открывает до €286 млн финансирования для украинского малого и среднего бизнеса

ЕС открывает до €286 млн финансирования для украинского малого и среднего бизнеса
ЕС открывает до €286 млн финансирования для украинского малого и среднего бизнеса

Государственный Укрэксимбанк и Европейский инвестиционный фонд заключили гарантийное соглашение, которое позволит сформировать кредитный портфель для украинского малого и среднего бизнеса в объеме до €143 млн. Вместе с аналогичной программой Сбербанка общий объем доступного финансирования может составить €286 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Inventure.

Соглашение было подписано на международной конференции ReBuild Ukraine 2026 в Варшаве при поддержке Европейского Союза в рамках Ukraine Investment Framework.

Новый механизм должен расширить доступ украинских предприятий к кредитованию в условиях войны.

На что бизнес сможет привлекать средства

Финансирование можно будет направлять на инвестиционные проекты, в частности, модернизацию предприятий, приобретение оборудования и расширение производственных мощностей.

Также средства можно использовать для пополнения оборотного капитала, закупки сырья и материалов, торгового финансирования и повышения конкурентоспособности предприятий.

Программа будет работать через механизм частичных портфельных гарантий Ukraine Facility Partial Portfolio Guarantee.

Гарантии ЕИФ позволяют банкам распределять кредитные риски и предлагать бизнесу меньшие требования к залогу и сроки кредитования.

Конкретные процентные ставки, лимиты для отдельных заемщиков и другие условия кредитования Укрэксимбанка по новой программе пока не обнародованы.

Общий объем финансирования может достичь €286 млн.

Аналогичное гарантийное соглашение Европейский инвестиционный фонд заключил со Сбербанком.

Каждый из двух государственных банков сможет сформировать кредитный портфель в размере до €143 млн. Таким образом, общий потенциальный объем финансирования малого и среднего бизнеса будет составлять до €286 млн.

По оценкам Европейского инвестиционного банка, доступ к кредитованию благодаря новым гарантиям могут получить около 2200 украинских малых и средних предприятий, в том числе пострадавшие от войны бизнесы.

Группа ЕИБ заключила с ПриватБанком грантовое соглашение на €3,4 млн для поддержки украинских предпринимателей.

По состоянию на 1 октября 2026 г. объем кредитов и авансов клиентам Укрэксимбанка за вычетом резервов вырос с начала года на 14,2% — до 98,44 млрд грн.

Напомним, ранее Сбербанк и Европейский инвестиционный фонд уже договорились о расширении кредитования бизнеса. При достаточном спросе объем кредитного портфеля по этой программе также может возрасти до €143 млн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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