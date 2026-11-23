Европейская комиссия представила проект 22-го пакета санкций против России. Новые ограничения предусматривают отключение еще 60 российских банков от международной платежной системы SWIFT, блокирование криптоплатформ, а также запрет на въезд в страны ЕС военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины.

Как пишет Dilo, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Удар по банкам, крипте и энергетике

Помимо отключения 60 банков от SWIFT, обслуживающего миллионы международных транзакций ежедневно, Еврокомиссия предлагает усилить контроль за обходом ограничений через цифровые активы – под санкции попадут криптоплатформы.

Также проект расширяет запреты для европейских компаний на предоставление услуг, которые помогают России обслуживать и управлять ее энергетическим сектором.

Отдельным пунктом пакет полностью запрещает российским командам и спортсменам участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях на территории ЕС под флагом РФ.

ЕС закрывает границы для комбатантов

Инициатива по запрету въезда бывшим участникам боевых действий стала реакцией Евросоюза на недавнюю неудачную атаку беспилотника на немецкий аэропорт, в котором европейские чиновники обвинили Москву.

Этот инцидент усугубил опасения относительно угрозы внутренней безопасности, ведь по данным чиновников, Россия нелегально переправляет людей в Европу для диверсий и саботажа.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что бывшие российские комбатанты представляют прямую угрозу безопасности Европы, поэтому им нельзя разрешать свободно передвигаться по странам блока.

Давление будет продолжаться до реального мира

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Брюссель продолжит вводить новые санкции до тех пор, пока Россия не продемонстрирует искреннего намерения достичь крепкого мира в Украине — даже несмотря на то, что Москва начинает участвовать в текущем переговорном процессе.

Принять 22-й пакет санкций Евросоюз планирует уже в следующем месяце, для вступления в силу документа должны единогласно поддержать все государства-члены ЕС.