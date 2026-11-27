Европейский Союз готовит новый пакет кредитов и грантов на десятки миллиардов евро, чтобы заменить военные возможности США на континенте и снизить оборонную зависимость от Вашингтона. Новая программа станет продолжением прошлогодней инициативы SAFE объемом 150 миллиардов евро, по которой страны блока получали дешевые займы на срочные оборонные нужды.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В этот раз главное внимание будет уделено техническим и логистическим ресурсам, необходимым для ведения масштабных военных действий, которые администрация президента США Дональда Трампа постепенно сокращает в Европе. Точный объем нового плана еще определяют, но ожидается, что он заработает во второй половине 2027 и объединит заимствованные средства с деньгами следующего семилетнего бюджета Евросоюза.

Программа должна приблизить ЕС к военной автономии от США на фоне агрессивной политики России и сомнения в готовности Вашингтона защищать союзников по НАТО, ведь администрация Трампа уже объявила о резком сокращении сил быстрого реагирования и техники для поддержки европейских членов Альянса в случае войны.

Окончательный формат инициативы согласуют после консультаций с государствами ЕС и НАТО с учетом того, какие силы США оставят на континенте или решат вывести.

На что пойдут деньги и почему в ЕС спорят по оборонному бюджету

Хотя европейские страны начали увеличивать расходы на оборону после полномасштабного вторжения России в Украину почти пять лет назад, они критически зависят от США в сфере разведки, логистики, координации войск и противовоздушной и противоракетной обороны.

Как пояснил представитель Еврокомиссии, война в Украине показала важность таких систем поддержки, поэтому Брюссель готовит программу по масштабному закрытию этих потребностей.

Предыдущая программа SAFE должна была покрыть расходы в начале нового семилетнего бюджета ЕС в 2028 году. Первый проект бюджета предусматривал 130 миллиардов евро на оборону, из которых примерно половина должна была пойти на развитие стратегических военных возможностей, однако во время переговоров расходы на оборону и космос сократились на 30%.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предупредил, что такое урезание ставит под угрозу ключевые общеевропейские программы и посылает ложный сигнал России.

Пока неиспользованными остаются около 21 миллиарда евро кредитов из программы SAFE, половину из которых, по оценкам ЕС, еще могут пригласить страны-члены, а остальные направят на новый раунд финансирования. В то же время страны восточного фланга ЕС выражают все большее недовольство из-за нехватки оборонных средств, а премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег, что стремление к дешевой Европе может обернуться слишком дорогой ошибкой, поскольку безопасность имеет свою цену.

Напомним, кроме обороны, ЕС планирует создать фонд на 50 миллиардов евро для инвестиций в искусственный интеллект и квантовые вычисления, чтобы догнать США и Китай. Таким образом, Брюссель стремится уменьшить технологическую зависимость региона на фоне роста неопределенности в отношении американской политики и нестабильной геополитической ситуации.