ЕС ввел санкции против 113 человек и компаний: в списке самая богатая женщина РФ и почти 50 банков

Совет Европейского Союза 16 ноября расширил санкции против России, добавив в список 12 физических и 101 юридическое лицо. Ограничения охватили около 50 российских банков и финансовых учреждений, предприятия нефтяного сектора, а также компании и бизнесменов, связанных с теневым флотом РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Совета ЕС .

Новые санкции направлены на сокращение доходов России, которые используются для финансирования войны против Украины, а также ограничения возможностей обхода уже введенных ограничений.

Кто попал под новые санкции

Значительную часть списка составляют российские банки и учреждения. Усиление санкций против денежного сектора обязано ограничить проведение операций, связанных с государственными доходами РФ и финансированием войны.

Кроме того, ЕС расширил ограничения против российской электронной коммерции. Под санкции ЕС также попала самая богатая женщина России Татьяна Ким — основатель маркетплейса Wildberries и руководитель объединенной компании Wildberries & Russ. Ее состояние оценивается примерно в $8 млрд.

Кроме того, в санкционный список внесли российского инвестора Александра Чачаву, связанного с маркетплейсом Ozon.

Новые санкции также касаются предприятий и бизнесменов нефтяной и энергетической отраслей России. В частности, под ограничения попали компании, управляющие нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, занимающиеся разведкой и добычей энергоресурсов.

Отдельное внимание ЕС уделил российскому теневому флоту. В список добавили компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских островов и Омана, покупающих нефть российского происхождения.

Санкции также распространили на бизнесменов, владеющих или управляющих суднами, перевозящими российскую нефть с нарушением ограничений ЕС и использующими рискованные практики судоходства.

Какие ограничения предполагают санкции

Для всех лиц и компаний, внесенных в санкционный список, предусмотрена заморозка активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять им средства или другие экономические ресурсы.

Кроме того, физическим лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию Евросоюза и транзит через страны-члены.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Расширение санкций должно усложнить доступ российских компаний к финансовым ресурсам, ограничить операции по экспорту нефти и повысить расходы по использованию теневого флота.

Напомним, 11 ноября послы стран Европейского Союза предварительно согласовали расширение санкций против России. Тогда сообщалось, что ограничения охватят российские банки, компании, связанные с теневым флотом, а также лиц, причастных к кибератакам и гибридным операциям. Окончательное решение ожидали 16 ноября.