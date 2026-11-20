Совет Европейского Союза 20 ноября принял два решения о выделении дополнительного €1 млрд военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF). Средства будут направлены на совместные закупки вооружения и военного оборудования для Вооруженных Сил Украины, в частности беспилотников, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Совета Европейского Союза.

Новый пакет подразумевает закупку летального и нелетального оборудования для украинской армии. Снабжение должны осуществить до конца 2027 года.

Какое оружие получит Украина

В рамках нового пакета ЕС профинансирует совместные закупки:

Беспилотников,

Средств противовоздушной обороны,

Боеприпасы,

Средства радиоэлектронной борьбы,

Радиолокационных систем,

Взрывчатых веществ.

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что Россия не демонстрирует готовность к миру, поэтому Евросоюз продолжает укреплять обороноспособность Украины.

По ее словам, новое финансирование позволит обеспечить ВСУ вооружением и оборудованием, необходимым для противодействия российской агрессии.

Сколько средств ЕС выделяет Украине

Одобренный €1 млрд является частью более широкого пакета военной поддержки на €6,6 млрд, о котором государства Евросоюза договорились 25 сентября 2026 года.

В целом с 2021 года ЕС выделил Украине €11,8 млрд через Европейский фонд мира. Из этой суммы:

€9,9 млрд предусмотрено на возмещение государствам-членам расходов на двустороннюю военную помощь Украине,

€950 млн - на военную подготовку украинских военнослужащих в рамках миссии EUMAM.

Кроме того, через Европейский фонд мира ЕС направил 3,5 млрд евро чрезвычайных доходов от замороженных российских активов на обеспечение Украины боеприпасами, средствами ПВО и беспилотниками.

В частности, военную технику более чем на €1,5 млрд закупили непосредственно у украинских оборонных производителей.

Напомним, 25 сентября страны Европейского Союза согласовали выделение €6,6 млрд. из Европейского фонда мира для военной поддержки Украины. Из этой суммы €1 млрд. предусмотрели на новые совместные закупки вооружения, €900 млн. — на подготовку украинских военных, а €4,7 млрд. — на компенсацию странам ЕС за оказанную помощь.