ЕС выделит €2,8 млрд на транспортные проекты: из них €76 млн – для "Укрзализныци"

Европейская комиссия объявила, что выделит €2,8 миллиарда грантов на 94 транспортных проекта в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF). Один из отобранных проектов касается Украины. Финализировать грантовые соглашения планируется к октябрю 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на официальном портале Еврокомиссии.

В частности, "Укрзализныця" должна получить 76 млн евро на модернизацию железнодорожной линии, соединяющей границу с Польшей и Львовом (Скнилов).

Железнодорожная станция "Скнилов" расположена во Львове. От вокзала станции "Львов" до нее 5,5 км, от международного аэропорта "Львов" – 3 км, автостанции – 1 км.

Кроме того, запланировано несколько проектов для улучшения транспортного сообщения между Украиной и ЕС: модернизация 143-километрового участка железной дороги Плоешть – Фокшаны в Румынии (45 млн евро), а также модернизация 10-километрового участка железной дороги Видрник – Спишская-Новая-Весь (97,3 млн евро) (32,2 млн. евро) в Словакии.

"Продолжая работу по усилению Путей солидарности между ЕС и Украиной, проекты улучшат железнодорожное сообщение и пункты пересечения границы между Словакией и Украиной, а также между Румынией и Молдовой. В Украине поддержка ЕС поможет перейти на колею европейского стандарта, что облегчит трансграничное железнодорожное движение и усилит региональную торговлю", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В общей сложности на железнодорожный транспорт выделяется 77% финансирования. Среди масштабных проектов, которые получат финансирование, — строительство железной дороги Rail Baltica, модернизация железнодорожной инфраструктуры в Греции и Словакии, развитие высокоскоростных железнодорожных линий в Чехии и Польше, а также внедрение Европейской системы управления железнодорожным движением в 11 странах ЕС.

Напомним, АО "Укрзализныця" зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке. Европейский оператор будет называться Ukrainian Railways Cargo Poland и будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.