Еще 39 молодых украинцев получат более 150 млн гривен на создание собственного бизнеса

В Украине определили новых победителей правительственной программы "Власна справа", подававших заявления на получение грантов, в период с 28 апреля по 11 мая 2025 года. 39 молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет по результатам девятой волны программы получат гранты в размере до 150 тысяч гривен для реализации собственных бизнес-идей.

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"Финансовая поддержка поможет предпринимателям реализовать собственные бизнес-проекты, что не только оживит малое предпринимательство, но и поспособствует появлению новых рабочих мест и укрепит экономику страны", — отметили в учреждении.

Проект создан для активной молодежи, стремящейся воплощать изменения и развивать предпринимательство. Грант покроет стартовые расходы: аренду помещения, покупку оборудования и запуск собственного бизнеса.

С сентября 2024 года финансовую поддержку уже получили 320 молодых людей, работающих над созданием и развитием собственного бизнеса, делая свой вклад в экономику страны.

За период реализации программы с 2022 года было предоставлено более 25 тысяч микрогрантов и создано или находится на этапе создания около 47 тысяч новых рабочих мест.

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (32%);

временное размещение и организация питания (14%);

перерабатывающая промышленность (12%);

предоставление других видов услуг (11%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (5%).

Следует отметить, что в рамках программы "Власна справа" можно получить микрогранты до 250 тыс. грн на открытие или расширение бизнеса. До 1 млн грн могут получить участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов в рамках ветеранского направления. Молодежь до 25 лет может получить грант размером до 150 тысяч гривен. Подать заявку желающие могут через портал "Дія".

Напомним, в конце мая сообщалось, что 20 украинцев в возрасте до 25 лет стали победителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" по результатам восьмой волны 2025 года. Они получат 3 млн. грн на старт своего бизнеса. Всего с начала действия программы гранты получат 280 молодых предпринимателей на 40 млн грн.