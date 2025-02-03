Еще три участка сельхозугодий площадью 131 га очищены от мин: какая стоимость разминирования

Операторы противоминной деятельности очистили еще три участка в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования земель сельскохозяйственного назначения. Угодья, расположенные в Николаевской области, имеют общую площадь 131 га и были загрязнены кассетными боеприпасами. Стоимость разминирования трех участков составила 4,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В рамках программы операторы UDS и "Украинское агентство разминирования" очистили более 618 гектаров угодий на сумму 19,3 млн грн.

Что известно о разминировании трех угодий

Договоры по разминированию этих участков были подписаны в октябре 2024 года. Стоимость разминирования трех участков составила 4,3 миллиона гривен.

Центр гуманитарного разминирования после верификации участков Центром противоминной деятельности перечислил указанные суммы операторам.

"Для нас важно, что операторы смогли очистить именно земли в Николаевской области, где шли интенсивные боевые действия. Безопасность людей, экономическая активность на территориях, подвергшихся боевым действиям — это и есть восстановление Украины, что делает нас как государство сильнее", — отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

О разминировании Украины

В январе благодаря программе компенсации стоимости разминирования агроземель удалось восстановить около 620 гектаров угодий. На этой неделе планируется перерасчет средств по договорам на разминирование в Харьковской области.

Первые нынешние аукционы на очистку агроземель будут объявлены уже в феврале.

Фермеров призывают подавать заявки на участие в программе, а операторов – участвовать в тендерах, подчеркнул директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда.

Прием заявок на участие в государственной программе компенсации стоимости разминирования начался 23 января этого года.

На 3 февраля фермеры подали 34 заявки на очистку земель в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Это касается 1620 участков общей площадью 7660,3 га. Две заявки были отклонены, остальные находятся на рассмотрении.

Напомним, в начале года правительство внесло изменения в постановление №284, продлив срок подачи заявок на разминирование до 25 декабря. Заявки, поданные до 5 декабря, будут рассмотрены в текущем бюджетном году. Кроме того, теперь фермеры должны открывать эскроу-счета до начала торгов, что позволит сократить время от проведения торгов до начала разминирования.

По состоянию на конец 2024 года потенциально заминированная территория Украины составляла около 139 тыс. кв. км. В разминировании работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и более 150 единиц техники.