Если бы СБУ не задержала наводчиков ГРУ, без света могла остаться часть регионов страны – эксперт

Если бы Служба безопасности Украины не задержала российских наводчиков в трех областях, то без света мог остаться весь север Украины. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

На фоне обстрелов в последнюю ночь эксперт подчеркивает, что последствия для энергетики могли быть значительно хуже. "На дворе март, а самые апокалиптические прогнозы относительно "зимы без света и тепла" не сбылись. Почему россиянам не удался их план? Кроме ракетных обстрелов, по энергетике должны были бить и "шахеды". Однако для них нужна очень точная работа наводчиков. А с наводчиками у россиян как раз проблемы. На днях контрразведчики Службы задержали действовавших в Киевской, Черниговской и Сумской областях агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ). Если бы не действия СБУ, то север Украины мог остаться без света", - акцентирует политолог.

Эксперт считает, что украинская критическая инфраструктура остается основной целью ударов. "Последствия от действий этих наводчиков могли бы действительно быть критическими – сотни тысяч людей оставались бы без света. Именно поэтому работа на опережение для СБУ является приоритетом", — пишет Голобуцкий.

"Подчиненные Малюка предупредили ущерб на миллиарды гривен, потому что находились на шаг впереди россиян. Поэтому задерживают подобных наводчиков, взрывателей, поджигателей до того, как они успевали выполнить задание кураторов", — резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что контрразведчики СБУ задержали агентов российской военной разведки . Двое киевлян готовили серию воздушных атак РФ на высоковольтные электролинии. Это привело бы к обесточению областей.