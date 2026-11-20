Эстония с 1 декабря 2026 года приостанавливает пересечение автомобильной границы с Россией из-за роста угроз безопасности и диверсий со стороны РФ. Ограничения начнут действовать в 7:00 и будут касаться всех автомобильных пунктов пропуска. Через шесть месяцев правительство пересмотрит решение.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение эстонского вещателя ERR.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в последнее время Россия совершила несколько последовательных атак против страны, и признаков уменьшения таких угроз нет.

По его словам, эстонские службы безопасности за последние годы зафиксировали более десяти нападений, связанных с Россией. Последний инцидент был направлен против оборонной индустрии страны.

Какие пункты пропуска закроют

С 1 декабря приостановят пересечение границы из-за таких автомобильных пунктов пропуска:

Нарва-1, Нарва-2, Койдулла, Лухамаа, Саатсе.

Решение касается перемещения людей и авто транспорта. После закрытия этих пунктов для поездок в Россию или возвращения из нее придется использовать другие открытые маршруты, которые могут быть длиннее и дороже.

В то же время, железнодорожные грузовые перевозки не попадают под полный запрет. Они будут осуществляться в соответствии с действующими ограничениями и доступными возможностями под строгим таможенным контролем.

Как закрытие границы повлияет на экономику Эстонии

По оценке эстонских властей, общее влияние ограничений на экономику страны будет небольшим, поскольку торговая зависимость от России существенно сократилась.

По сравнению с 2021 годом экспорт товаров из Эстонии в Россию уменьшился примерно в три раза, а экспорт продукции эстонского происхождения – в пять раз.

В то же время, правительство планирует отдельно рассмотреть меры по смягчению последствий закрытия границы для жителей юго-восточных регионов и Ида-Вирумаа.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что ответственность за ограничение лежит на России. По его словам, решение связано не только с последней попыткой диверсии, но и систематическими враждебными действиями РФ против Эстонии и Европы.

Когда могут открыть границу

Введенные ограничения будут пересмотрены через шесть месяцев. Тогда правительство оценит ситуацию с безопасностью и решит, нужно ли изменять или продолжать их действие.

Находящимся в России гражданам Эстонии рекомендуют заранее планировать возвращение и тщательно оценивать необходимость новых поездок.

Напомним, ранее Эстония объявила о намерении закрыть границу с Россией после попытки диверсии на предприятии оборонной компании Threod Systems, производящей беспилотники и системы наблюдения. Эстонские власти связали инцидент с российской военной разведкой.