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Эстония закрывает границу с Россией после попытки диверсии на заводе беспилотников

Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря
Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря

Эстония планирует закрыть границу с Россией в следующем месяце после того, как обвинила Москву в попытке саботажа на предприятии местной оборонной компании. Правительство приняло решение закрыть границу — временно или навсегда — с 1 декабря, чтобы снизить риски для граждан и национальной безопасности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Разведка РФ пыталась атаковать производителя дронов

По данным эстонских властей, за неудачной попыткой взрыва на объектах производителя беспилотников и систем наблюдения Threod Systems стояло российское главное разведывательное управление (ГРУ). Инцидент произошел в волости Виймсе около трех часов ночи 14 ноября.

Подозреваемым не удалось разбить окно здания, а их план сорвался из-за быстрой реакции службы безопасности предприятия.

Сам завод был готов к возможной атаке после ранних предупреждений об угрозе оборонной промышленности, поэтому значительный ущерб объекту удалось избежать. В связи с попыткой диверсии в Таллинне уже задержаны восемь жителей Латвии.

Москва вербует исполнителей для диверсий в Балтии

Глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон подтвердил причастность России на основе разведывательных данных.

Он отметил, что поджоги являются одной из самых распространенных угроз со стороны РФ в Европе, а для их выполнения спецслужбы обычно вербуют за небольшие деньги представителей криминалитета или людей в тяжелом финансовом положении.

Этот случай стал, по меньшей мере, четвертой неудачной попыткой поджога в странах Балтии за последние месяцы, связанной с Россией — ранее целью диверсантов становилось оборудование Starlink в Литве.

Премьер-министр Кристен Михал назвал инцидент частью гибридной войны против Европы, направленной на ослабление поддержки Украины, а глава МИД Маргус Цахкна пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена максимально ускорить реализацию проекта по созданию совместного с Украиной завода по производству беспилотников и разместить его вблизи латвийской границы.

Автор:
Татьяна Бессараб

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