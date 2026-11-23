Украине необходимо около €70 млрд для покрытия финансовых нужд до конца 2027 года. Европейская комиссия предлагает привлечь €45 млрд через общие заимствования, однако реализация этого механизма требует единодушной поддержки всех 27 государств Евросоюза. В то же время, предстоящие выборы во Франции и Германии, позиция отдельных правительств и дискуссии по использованию замороженных российских активов создают риски для долгосрочного финансирования Украины.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

Евросоюз ищет €45 млрд для финансирования Украины

Один из вариантов, продвигаемый Европейской комиссией, предусматривает привлечение €45 млрд на финансовых рынках. Вырученные средства планируют передать Украине в форме финансирования, обеспеченного бюджетными возможностями Евросоюза.

Гарантией по таким заимствованиям должен стать бюджетный резерв ЕС. Речь идет о разнице между максимальными финансовыми обязательствами, которые могут возложить на государства-члены, и реальными расходами европейского бюджета.

Впрочем, предложенная модель имеет политическое препятствие. Для ее запуска необходимо внести изменения в действующий бюджет Евросоюза, а подобные решения требуют единодушного согласия всех 27 стран блока.

Руководитель программы "Будущее Европы" Фонда Бертельсманна Лукас Гуттенберг обратил внимание, что именно необходимость получить поддержку каждого государства может усложнить согласование финансового механизма.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявлял о готовности пересмотреть поддержку следующего бюджета ЕС на 2028-2034 годы, если страны блока не согласуют новый пакет помощи Украине.

Среди государств, выступающих против дальнейшего финансирования Киева, Reuters называет Словакию, Болгарию, Чехию и Венгрию. В то же время, эти страны получают из бюджета Евросоюза больше средств, чем платят в него, что может стать одним из рычагов влияния во время переговоров.

Выборы во Франции и Германии создают риски

Еще одним фактором неопределенности являются предстоящие выборы в ведущих европейских государствах. Во Франции в следующем году должны пройти президентские выборы, а в апреле и мае избирательные кампании пройдут в четырех важных федеральных землях Германии.

Во Франции потенциальные изменения политического руководства могут повлиять на дальнейшую поддержку Украины. Лидер ультраправых Марин Ле Пен заявляла, что в случае избрания президентом прекратит помощь Киеву.

В то же время, возможное сокращение французской поддержки должно оцениваться с учетом предыдущих объемов помощи. По данным Кильского института, с января 2022 года по август 2026 года Франция предоставила Украине менее €8 млрд двусторонней помощи. Это примерно 0,3% ее ВВП.

Для сравнения, взнос Германии за этот период составил €31 млрд, Великобритании - €23 млрд. В обоих случаях это около 0,9% годового ВВП соответствующих стран. Дания, экономика которой значительно меньше, направила Украине €12 млрд.

Ле Пен также выражала готовность придерживаться уже взятых Францией обязательств, в частности, по участию в совместном кредите ЕС для Украины на €90 млрд, предоставленном в прошлом году. Однако такая позиция не означает автоматическую поддержку новых финансовых программ.

В Германии внимание сосредоточено на возможном усилении позиций партии Альтернатива для Германии (AfD) во время региональных выборов. Это также может повлиять на внутриполитические дискуссии по дальнейшей помощи Украине.

О €210 млрд замороженных российских активов

Отдельное направление поиска финансирования – использование российских активов, заблокированных в Европе. Речь идет примерно о €210 млрд, которые находятся под замораживанием.

Один из предложенных подходов предполагает перенос ответственности за хранение этих средств из Бельгии на уровень Евросоюза. Это могло бы создать основу для их использования в поддержку Украины в течение длительного времени.

Инициативу поддержали четверо бывших министров обороны или финансов европейских стран. В то же время, для ее реализации также необходимо согласие государств ЕС.

Дополнительные сложности связаны с позицией Бельгии, Франции и других стран, которые имеют оговорки по предложенной модели. Поэтому даже при наличии значительного объема замороженных средств, их использование не гарантирует быстрого поступления финансирования в Украину.

Альтернативный механизм финансовой поддержки

Еще один сценарий предполагает создание отдельной финансовой платформы с участием государств, готовых продолжать поддержку Украины. Такой механизм мог бы работать вне сложных процедур согласования совместных решений всеми членами ЕС.

Идея состоит в формировании специального инструмента, который будет привлекать средства на международных финансовых рынках по аналогии с предложенной Еврокомиссией кредитной моделью.

Важным условием такого финансирования может стать отсрочка возврата основной суммы ссуды. Украина будет погашать его только после получения репараций от России.

К этой инициативе потенциально могла бы присоединиться Великобритания. Ее участие расширило бы круг государств, финансирующих Украину, и позволило бы сформировать механизм поддержки за пределами исключительно европейских институций.

Почему Украине понадобится финансирование и после 2027 года

Потребность Украины во внешних средствах может не ограничиться концом 2027 года. Объемы необходимой помощи будут зависеть, в частности, от интенсивности атак российских и их последствий для экономики.

Особые риски связаны с ударами по энергетической инфраструктуре и логистическим объектам. Если ситуация зимой ухудшится, расходы по восстановлению поврежденных мощностей и обеспечению стабильной работы экономики могут возрасти.

Таким образом, перед европейскими правительствами стоит задача не только найти около 70 млрд евро для покрытия потребностей Украины до конца 2027 года, но и создать механизм долгосрочной поддержки. Его стабильность зависит от согласованности позиций государств ЕС, готовности привлекать общие заимствования и возможности договориться об использовании замороженных российских активов.

Напомним, Украина получила около 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это самый одноразовый транш за все время ее действия.