Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование компании Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) — одного из двух крупнейших ботлеров, разливающих и поставляющих безалкогольные напитки американской корпорации в Европе. Регулятор проверяет, не злоупотребляла ли лондонская компания господствующим положением на рынке, искусственно разделяя национальные рынки ЕС и мешая торговым сетям заключать более выгодные соглашения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Расследование стартовало после обысков, которые Еврокомиссия провела в офисах ряда производителей безалкогольных напитков в марте 2025 года из-за подозрений в нарушении антимонопольных правил Евросоюза.

Регулятор выясняет, предлагала ли CCEP супермаркетам и другим ритейлерам скидки при условии, что они не будут экспортировать напитки в другие государства блока, а также отказывала ли клиентам в ведении переговоров о закупках сразу для нескольких стран, что заставляет потребителей платить больше в зависимости от государства проживания.

Возможны санкции и контекст борьбы с торговыми барьерами в ЕС

Компаниям, признанным виновными в нарушении конкурентного законодательства Евросоюза, грозят штрафы в размере до 10% глобальной годовой выручки, хотя размер взыскания могут уменьшить в случае сотрудничества со следствием или добровольного уведомления о нарушении.

В самой Coca-Cola Europacific Partners заявили, что серьезно относятся к антимонопольному законодательству и строго соблюдают требования на всех рынках присутствия.

О компании и предварительных проверках. Основанная в 2016 году лондонская компания CCEP, в которой корпорации Coca-Cola принадлежит 18% акций, поставляет напитки Sprite, Fanta и Monster Energy в ряд стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, причем в 2023 году Еврокомиссия уже закрывала. CCEP и другого европейского ботлера Coca-Cola Hellenic из-за отсутствия оснований.

Борьба ЕС с территориальными ограничениями снабжения. Новая проверка проходит на фоне усилий Брюсселя по устранению внутренних барьеров на едином рынке после доклада бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги о конкурентоспособности ЕС, в рамках которых Еврокомиссия проводит консультации по новым правилам против так называемых территориальных ограничений поставок, когда крупные бренды продаже запрещают другой.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Coca-Cola растут перед соглашением в 2,6 миллиарда долларов после дебюта на крупнейшей бирже Африки. Акции другого крупного ботлера компании Coca-Cola HBC AG продемонстрировали рост на дебютных торгах на Йоханнесбургской фондовой бирже в Южно-Африканской Республике за несколько дней до завершения сделки по покупке доли в африканском бизнесе.