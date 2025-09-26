Запланована подія 2

Еврокомиссия оценила проекты восстановления Украины: что профинансируется через UIF

Заместитель Министра Марина Денисюк
Еврокомиссия поддержка проектов восстановления жилья и инфраструктуры для ВПО / Министерство развития общин и территорий Украины

Очередное заседание по Технической оценке проектов в рамках механизма Ukraine Investment Framework (UIF) состоялось при участии Европейской комиссии, правительства Украины и ведущих финансовых институций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Техническая оценка является ключевым этапом в процессе рассмотрения заявок на финансирование через UIF. Она подразумевает детальный анализ проектов: от целей и географии до стоимости и этапов реализации.

Минразвития отвечает за приоритетные направления восстановления: жилье, транспорт и муниципальную инфраструктуру с особым вниманием к поддержке прифронтовых регионов.

Среди проектов, прошедших оценку:

  • Проект ЕИБ "Социальное жилье" (транш I): планируется построить жилье для 1500 семей ВПЛ, а также создать институциональную и финансовую базу для обеспечения доступного жилья. Проект предполагает тестирование моделей городской поддержки;
  • Проект ЕИБ "Восстановление водоснабжения и водоотвода": модернизация водоснабжения, очистных и насосных станций, реконструкция канализационных сетей в пострадавших регионах и местах жительства ВПЛ;
  • Проект Всемирного банка RELINC (Восстановление логистической инфраструктуры и подключение к сети): восстановление важных железнодорожных и автомобильных путей, модернизация пунктов пропуска на границе.

Проекты, успешно прошедшие Техническую оценку, ожидают финального утверждения. После этого они могут получить финансирование через UIF и перейти непосредственно к реализации.

Также добавим, что в июне на заседании совета Ukraine Investment Framework в Брюсселе согласовали запуск новых инвестиционных программ для восстановления инфраструктуры Украины и поддержки малого и среднего бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко