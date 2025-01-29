Еврокомиссия хочет обложить пошлинами агропродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии: что известно

Европейская комиссия предложила ввести пошлины на импорт всех сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений из России и Беларуси, ранее не подпадавших под европейские санкции.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Теперь предложение Комиссии предстоит рассмотреть Европейскому парламенту и Совету, которые будут принимать решения путем голосования квалифицированным большинством в соответствии с правовыми принципами Совместной торговой политики, закрепленными в статье 207 ГФЕС.

Целью этого предложения является уменьшение зависимости ЕС от импорта из России и Белоруссии.

В частности, импорт удобрений из этих стран делает Европейский Союз уязвимым к возможным принудительным действиям со стороны России, что, в свою очередь, создает угрозу продовольственной безопасности ЕС.

Что известно о тарифах

Сельскохозяйственная продукция, на которую распространяются новые пошлины, составляет 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году, что до сих пор не подпадало под повышенные тарифы.

После принятия решения Советом весь импорт сельскохозяйственной продукции из России будет объектом тарифов ЕС.

Отмечается, что введение тарифов будет способствовать развитию внутреннего производства и удобрительной индустрии ЕС, которая испытала трудности во время энергетического кризиса.

Это позволит диверсифицировать поставки из третьих стран, обеспечивая стабильные поставки удобрений и, что важно, их доступность для фермеров ЕС по разумной цене.

Предложение предусматривает также введение смягчающих мер в случае, если фермеры ЕС столкнутся со значительным повышением цен на удобрения.

Ожидается, что введение тарифов окажет негативное влияние на доходы от российского экспорта, что, в свою очередь, уменьшит способность России финансировать войну против Украины.

Об экспорте в третьи страны

В то же время экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны будет оставаться без изменений.

Отмечается, что транзит всех сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Беларуси в третьи страны не подпадает под эти меры, учитывая обязательства ЕС содействовать продовольственной безопасности во всем мире, в частности для развивающихся стран.

Это означает, что сделки по купле-продаже российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, как и хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС, а также предоставление страховых и финансовых услуг.

О санкциях

Напомним, Трамп также подчеркнул, что давление на Россию из-за новых санкций может стать необходимым шагом, если Кремль откажется от переговоров. Он подчеркнул, что только через дипломатические усилия и непосредственное привлечение всех сторон конфликта можно добиться стабильного мира в Украине.

В то же время, Трамп приказал своему специальному посланнику Киту Келлогу максимально ускорить процесс урегулирования войны, определив четкий срок в 100 дней для достижения значительных результатов. Это решение было подкреплено заявлениями Келлога о готовности к интенсивным переговорам и решительным действиям по прекращению боевых действий.