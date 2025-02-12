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Еврокомиссия завершила формирование Аудиторского совета по контролю средств Ukraine Facility

Еврокомиссия завершила формирование Аудиторского совета по контролю средств Ukraine Facility
Фото: Минэкономики

Европейская Комиссия 11 февраля официально объявила о завершении формирования Аудиторского совета Ukraine Facility, назначив трех специалистов в сфере финансового контроля и управления.

Об этом сообщает Минэкономики.

Миссия и состав совета

Аудиторский совет был создан ЕС в июне 2024 года и будет действовать до конца июня 2028 года. Ее задача – обеспечить прозрачность и эффективность использования 50 млрд евро, которые в рамках программы Ukraine Facility предусмотрены в поддержку украинского бюджета в 2024-2027 годах.

В состав совета вошли:

  • Профессор Марек Белька (председатель) – бывший президент Национального банка Польши, специалист по макроэкономике и финансовому управлению.
  • Гейс де Врис (заместитель председателя) – эксперт по аудиту и финансовому контролю, имеющий многолетний опыт работы в европейских финансовых институтах.
  • Гуннар Вельцгольц (член совета) – специалист по финансовому менеджменту, работавший в международных организациях.

Сотрудничество с Украиной

Аудиторский совет будет работать в тесном взаимодействии с правительством Украины, регулярно осуществляя визиты и контролируя условия финансовой помощи. Работу Рады будет сопровождать специальный Секретариат в Киеве, состоящий из специалистов в сфере управления, аудита и контроля.

"Завершение формирования Аудиторского совета является важным шагом для обеспечения прозрачности и эффективного использования финансовой поддержки ЕС. (…). Совместно мы работаем над выполнением наших обязательств, чтобы обеспечить своевременное финансирование программы Ukraine Facility и способствовать макроэкономической стабильности, восстановлению и долгосрочному развитию Украины", — отметил Первый заместитель министра.

В ближайшее время Аудиторский совет приступит к оценке системы финансового контроля, после чего Европейская Комиссия будет публиковать выводы и рекомендации совета по использованию средств. Это будет способствовать усилению доверия к программе Ukraine Facility и обеспечению прозрачности распределения финансовой помощи.

В ноябре 2024 года Европейская комиссия согласовала второй запланированный платеж для Украины на сумму около 4,1 млрд евро в рамках инициативы ЕС.   Украина Facility.

Автор:
Татьяна Гойденко