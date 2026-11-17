В конце осени украинские производители сыра сталкиваются с понижением спроса, ростом себестоимости и усилением конкуренции со стороны европейской продукции.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Инфагро".

Из-за военных рисков предприятия избегают формирования больших складских запасов, а повышение цен становится для них вынужденным шагом для покрытия производственных затрат.

Несмотря на ожидания по сокращению импорта, поставки европейских сыров в Украину продолжают расти. Наибольший прирост демонстрирует сегмент твердых и полужестких сыров, что создает дополнительное давление на отечественных производителей.

Чтобы компенсировать потери на внутреннем рынке, украинские сыровары наращивают экспорт, в частности, поставки полутвердых и плавленых сыров.

Сейчас растут объемы отгрузок в страны Ближнего Востока, однако основными направлениями для полутвердых сыров остаются постсоветские рынки, в то время как закрепиться в Европе отечественной продукции пока не удается.

На фоне увеличения затрат на производство украинский творог продолжает дорожать. В то же время вынужденное повышение цен все больше ослабляет конкурентные позиции отечественных производителей по сравнению с импортной продукцией на полках магазинов.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 года импорт твердых и полужестких сыров в Украину вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время, сократился экспорт отдельных категорий сырной продукции, а производители столкнулись с ростом затрат и усилением конкуренции.

Ранее украинские производители уже заявляли, что проиграют конкуренцию Польше. За девять месяцев 2026 Украина импортировала из ЕС в 3,4 раза больше молочной продукции, чем экспортировала туда.