Европейский совет выдвинул бывшего главу Банка Испании Пабло Эрнандеса де Косса на пост президента Европейского центрального банка. Он должен заменить Кристин Лагард, досрочно покидающий ЕЦБ 7 февраля 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Срок полномочий главы Европейского центрального банка составляет 8 лет и не подлежит продлению, напомнили в пресс-службе.

Сначала кандидат должен рассмотреть Европейский парламент и Управляющий совет ЕЦБ. Окончательное решение примет Европейский совет, в котором заседают лидеры стран-членов ЕС. Если коса утвердят, он станет первым испанцем во главе ЕЦБ.

Что известно о будущем главе ЕЦБ

Де Кос возглавлял Банк Испании в 2018-2024 годах и был тогда членом Управляющего совета ЕЦБ. В 2019-2024 годах он руководил Базельским комитетом по банковскому надзору. С июля 2025 г. он генеральный директор Банка международных расчетов.

Reuters пишет, что де Кос — профессиональный монетарный экономист, прошедший испанский банковский и мировой финансовый кризис, пандемию COVID-19 и инфляционный скачок 2022 года. По оценке агентства, его резюме так солидно, что он «словно создан для этой должности».

У нового президента будут сразу две проблемы. Первая — инфляция: ставки будут повышаться до тех пор, пока Управляющий совет не убедится, что цены возвращаются к целевому уровню.

Вторая связана с Францией. По мнению обозревателей Reuters, из-за политического кризиса и неустойчивого бюджета страны возрастает риск потрясений на финансовых рынках. ЕЦБ не обязан спасать отдельную страну еврозоны. Однако если потрясения перерастут в кризис и коснутся других членов валютного союза, банку придется вмешаться на рынке.

Напомним, президент ЕЦБ Кристин Лагард объявила, что покинет пост 7 февраля 2027 года, хотя срок ее полномочий должен был истечь только в октябре следующего года.

Ранее СМИ писали, чтоЛагард может уйти с должности до истечения своего восьмилетнего срока в октябре 2027 года, чтобы дать возможность французскому и немецкому руководству избрать нового главу банка перед президентскими выборами во Франции в апреле следующего года.

В прошлом году в СМИ появлялась информация о том, что Лагард обсуждала возможный досрочный выход, чтобы принять участие в руководстве Всемирного экономического форума. Однако официально она не приняла решения и остается в должности, отмечая завершение срока полномочий в 2027 году.